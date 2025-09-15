Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 September 2025: लक्ष्य साधने में सफल हो सकते हैं, करीबियों की सहायता मिलेगी

नंबर 9

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सक्रियता बढ़ाने वाला है. जीवनशैली भव्य बनाए रखने पर ध्यान देंगे. उल्लेखनीय विषयों में गति आएगी. व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यावसायिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. विभिन्न मामले सकारात्मक बनेंगे. करीबियों का साथ समर्थन रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति ली हुई जिम्मेदारी को हरसंभव निभाते हैं. वादा पूरा करने में आगे होते हैं. इन्हें आज संपर्क क्षेत्र बढ़ाना है. सूझबूझ से जगह बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. विनम्र और विवेकवान बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह बढ़ेगा. कामकाज में संतुलित बने रहेंगे. अधिनस्थ सहयोग करेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. कर्मठ और व्यवस्थित रहेंगे. पेशेवर अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. जोखिम लेन से बचेंगे. अनुभव का लाभ पाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल हो सकते हैं. करीबियों की सहायता मिलेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. चर्चा में सावधान रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. साथी मदद करेंगे. अति उत्साह में बात प्रभावित हो सकती है.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. सीख सलाह रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- क्रोध में न आएं. टीम भावना रखें. विरोध के नजरिए से बचें.



