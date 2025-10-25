scorecardresearch
 

Aaj ka Love Rashifal 25 October 2025: मकर राशि वाले दोस्तों के साथ बिताएंगे अच्छा समय, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 25 October 2025 (लव राशिफल): साथी सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

मेष: मेष राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में तेज रखना चाहिए. करीबियों के समक्ष दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. प्रेम पक्ष सहज रहेगा. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गोपनीयता पर जोर होगा. परिजन सहयोगी होंगे. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना की प्राप्ति होगी.

वृष: वृष राशि के लोगों को प्रेम स्नेह को बनाए रखना चाहिए. निजी संबंधों में मजबूती लाएंगे. मित्रता को संवारेंगे. संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों का साथ बना रहेगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों में मन की बात कहने में हिचक बनी रहेगी. धैर्य से अपना पक्ष आगे बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. भावनाओं के प्रदर्शन में उतावली नहीं दिखाएंगे. चर्चा संवाद में देरी न करें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का निजी मामलों में परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कह सकेंगे. घर के बड़ों व अनुभवियों से सलाह लेंगे. घर परिवार में सुख के पल बनेंगे. करीबियों व मित्रों से भेंट होगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को घर में अपनों के साथ समय बिताना चाहिए. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आसपास सहज वातावरण बना रहेगा. सबकी खुशी का ख्याल होगा. जिद व अहंकार में न आएं. बड़बोलेपन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के करीबियों से सुख के पल बीतेंगे. भेंट संवाद व भाईचारे पर फोकस बना रहेगा. रक्त संबंधों में विश्वास रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. रिश्तों को बल देंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को घर परिवार में आदरभाव बढ़ाना चाहिए. प्रेम स्नेह के मामलों को बढ़ावा देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के रिश्तों में सुधार की कोशिशें रंग लाएंगी. साझा का प्रयास बना रहेगा. वार्ता सहजता से आगे बढ़ेंगी. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सतर्क रहें. आवश्यक निर्णय ले सकते हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों को मित्रों के साथ वक्त बिताना चाहिए. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताना चाहिए. शुभ सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. घर परिवार में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव से बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को रिश्तों में स्नेह बनाए रखना चाहिए. भावनात्मक मामले प्रभावी बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

---- समाप्त ----
