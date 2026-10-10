scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 10 October 2026: निवेश में बरतें सावधानी, लालच में आकर न उठाएं जोखिम

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 10 October 2026: विरोधियों से सावधानी बरतें. व्यर्थ चर्चाओं में शामिल न हों. करीबियों पर नजर रखें. सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला  

सेवन आफ पेंटाकल्स  

आज का दिन आप के लिए कोशिशों में निरंतरता बनाए रखने और लाभ के प्रति आशंकित होने से बचने का संकेतक है. कामकाज में गंभीरता बनाए रखें. सीख सलाह का सम्मान करें. सही निवेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. व्यवसाय में निरंरतरता बनाए रखेंगे. ठगों से बचें. दबाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है. संतुलन व नियंत्रण रखें. सामंजस्यता बनाए रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

करीबियों का विश्वास पाएंगे, सबका सहयोग बनाए रखेंगे
स्वास्थ्य में सुधार आएगा, दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी होगी
कारोबार बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे
कामकाज में कामयाबी मिलेगी, रिश्तों में मिठास आएगी
सेहत पर ध्यान दें, करीबियों की सुनेंगे

विरोधियों से सावधानी बरतें. व्यर्थ चर्चाओं में शामिल न हों. करीबियों पर नजर रखें. सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्नकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अन्य की अपेक्षाएं बढ़ी रहेंगी. विविध विषयों में सक्रियता रख सकते हैं. दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. 

स्वास्थ्य: रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाएं. संकेतों को नजरअंदाज न करें. 

Advertisement

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक स्पष्टता बनाए रहें. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. कारोबार संतुलित रखें. 

रिश्ते: निजी संबंधों में सतर्कता बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों में निजता का सम्मान करें. बड़ों का आदर करें. 
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 10 October 2026: निवेश में बरतें सावधानी, लालच में आकर न उठाएं जोखिम |
    Kanya Tarot Rashifal 10 October 2026: स्वास्थ्य में सुधार आएगा, दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी होगी |
    Singh Tarot Rashifal 10 October 2026: कारोबार बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 10 October 2026: कामकाज में कामयाबी मिलेगी, रिश्तों में मिठास आएगी |
    Mithun Tarot Rashifal 10 October 2026: सेहत पर ध्यान दें, करीबियों की सुनेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 10 October 2026: घरवालों का सहयोग बना रहेगा, जिम्मेदारियों को निभाएंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 10 October 2026: आज संभलकर खर्च करें पैसे, कामकाज में भी बरतनी होगी सावधानी |
    Career Rashifal 10 October 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारियां, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 10 October 2026: कर्क राशि वाले विनम्रता बनाए रखेंगे, जानें सभी राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 10 अक्टूबर 2026: तुला राशि वाले बजट पर रखें नियंत्रण, जानें सभी राशियों का हाल
    Advertisement