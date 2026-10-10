Tula Tarot Rashifal 10 October 2026: निवेश में बरतें सावधानी, लालच में आकर न उठाएं जोखिम

तुला

और पढ़ें

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए कोशिशों में निरंतरता बनाए रखने और लाभ के प्रति आशंकित होने से बचने का संकेतक है. कामकाज में गंभीरता बनाए रखें. सीख सलाह का सम्मान करें. सही निवेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. व्यवसाय में निरंरतरता बनाए रखेंगे. ठगों से बचें. दबाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है. संतुलन व नियंत्रण रखें. सामंजस्यता बनाए रखें.

विरोधियों से सावधानी बरतें. व्यर्थ चर्चाओं में शामिल न हों. करीबियों पर नजर रखें. सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्नकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अन्य की अपेक्षाएं बढ़ी रहेंगी. विविध विषयों में सक्रियता रख सकते हैं. दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाएं. संकेतों को नजरअंदाज न करें.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक स्पष्टता बनाए रहें. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. कारोबार संतुलित रखें.

रिश्ते: निजी संबंधों में सतर्कता बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों में निजता का सम्मान करें. बड़ों का आदर करें.





---- समाप्त ----