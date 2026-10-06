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आज 6 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी, धैर्य बढ़ा रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 6 October 2026, Libra Horoscope Today: इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा.

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libra horoscope
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शासन से संबंधित मामलों में गति बनी रहेगी. प्रबंधन के कार्याें में रुचि बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को गति देंगे. पैतृक कार्यों में प्रमुखता से शामिल होंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में संपर्क बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यवसायी प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बेहतर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पद-प्रभाव बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- मन के मामलों मिठास रहेगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सम्मान का भाव बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल बढ़ाए रखेंगे.

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आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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