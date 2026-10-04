Singh Tarot Rashifal 4 October 2026: करीबी बढ़ेगी, चर्चा में स्पष्टता रखेंगे

सिंह

टेन आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए करीबियों के साथ यादें बनाने और सकारात्मक बदलावों को बढ़ाने पर जोर देने वाला है. परिवार में खुशियों का संचार बढ़ेगा. सुखसंदेशों के साझा करने के अवसर बनेंगे. चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आत्मविश्वास से पक्ष रख पाएंगे. दोस्तों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी.

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विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. लक्ष्य की ओर गतिशील रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों को भुनाएंगे. आपसी सामंजस्य से कार्य करने का प्रयास रहेगा. विविध लक्ष्य पूरे करेंगे. विभिन्न मोर्चाें पर सफलता बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. दबाव में नहीं आएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक तेजी रहेगी. कारोबारी अनुकूलता बनाए रहेंगे. लाभ के अवसर बनेंगे.

रिश्ते: घरवालों के संग समय बिताएंगे. परिचितों से करीबी बढ़ेगी. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे.

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