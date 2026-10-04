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आज 4 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: साहसिक फैसले ले सकेंगे, बचत पर जोर देंगे

Aaj ka Singh Rashifal 4 October 2026, Leo Horoscope Today: भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गोपनीयता बनाए रखें. संबंधो में उत्साह रहेगा. उचित परिस्थितियों में अपनी बात रखें. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलन बना रहेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

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leo horoscope
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व्यावसायिक सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. अत्यावश्यक कार्यों को तेजी से पूरा का प्रयास रखेंगे. आर्थिक अवसरों में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. विस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते है.. लंबित धन प्राप्त होगा. पेशेवरता बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन पर बल देंगे. साहसिक फैसले ले सकेंगे. बचत पर जोर देंगे. लाभ का स्तर प्रभावी बना रहेगा. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. पेशेवर मामलों में पहल करेंगे.

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प्रेम मैत्री- मन की बात प्रिय से कह पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गोपनीयता बनाए रखें. संबंधो में उत्साह रहेगा. उचित परिस्थितियों में अपनी बात रखें. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलन बना रहेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. लक्ष्य बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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