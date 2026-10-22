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Mithun Tarot Rashifal 22 October 2026: संबंधो में मजबूती बनाए रखेंगे, निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 22 October 2026: व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे. संबंधो में मजबूती बनाए रखेंगे. निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. सूझबूझ से पक्ष रखेंगे. व्यवस्था में उचित बदलाव आएगा.

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gemini horoscope
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मिथुन
थ्री आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण मामलों में आपसी सहमति बनाने में सफलता देने वाला है. लोगों पर असर छोड़ेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष की मजबूती बनी रहेगी. अपनों के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. भ्रमण मनोरंनज के अवसरों का लाभ उठाएंगे. उपलब्धियों की प्राप्ति होगी. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. दोस्तों से जरूरी बात कहेंगे.

सभी सहयोग को तत्पर नजर आएंगे. बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. समझौतो में सहजता बनाए रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे. संबंधो में मजबूती बनाए रखेंगे. निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी. सूझबूझ से पक्ष रखेंगे. व्यवस्था में उचित बदलाव आएगा.

स्वास्थ्य: प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. खानपान बेहतर होगा.

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संबंधों को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे
महत्वपूर्ण लोगों से भेंट रखेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे
साथियों की मदद करेंगे, लंबित कार्यों को पूरा करने की कोशिश होगी
अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे, सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी
करीबियों पर नजर रखेंगे, सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबारी अवसर पक्ष बनेंगे. कार्यक्षेत्र में जगह बनाएंगे. सबका साथ और सहयोग मिलेगा.

रिश्ते: भावनात्मक चर्चा को बढ़ावा देंगे. संबंधों का महत्व बढ़ेगा. रिश्ते संवारने की कोशिश बनी रहेगी.

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