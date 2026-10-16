आज 16 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, निजी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी

साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर-परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. करियर कारोबार में नए समझौते आकार ले सकते हैं. लंबी अवधि के मामलों पर फोकस रखें. विवेक से काम निकालें. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- टीम वर्क में सक्रियता रखेंगे. प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा. संतुलन व सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति - आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगा. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. धन संपत्ति के कार्यों में गति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जरूरी कार्य वक्त पर करें.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत अच्छी रहेगी. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. विनय बनाए रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : आसमानी

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