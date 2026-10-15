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आज 15 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: लापरवाही से बचें, समकक्ष सहयोगी होंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 15 October 2026, Gemini Horoscope Today: सामंजस्य बढ़ाएं.  स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.  लापरवाही से बचें.  समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. 

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gemini horoscope
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करियर कारोबार में अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे.  नियम अनुशासन रखें.  चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे.  साझीदारी को मजबूती मिलेगी.  कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  नियमपालन बनाए रखेंगे.  जिद जल्दबाजी से बचेंगे.  चर्चा संवाद में धैर्य से काम लेंगे.  समकक्षों से तालमेल रखेंगे.  मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे.  श्रमशील बने रहेंगे.  आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे.  सेवा़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- अनुशासन और कार्यक्षमता का लाभ मिलेगा.  सफेदपोश ठगों सें बचें.  तार्किकतापूर्ण सोच बनाए रखें.  नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.  व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- कामकाज में निरंतरता बनाए रखने पर जोर होगा.  विरोधियों से सजगता बढ़ाएंगे.  जरूरी कार्य समय पर करें.  आर्थिकी में स्पष्ट रहेंगे.  सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा.  कार्यगति सहज होगी. 

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उतावले न हों.  भेंट में जल्दबाजी न करें.  रिश्तों में धैर्य दिखाएं.  प्रेम संबंधों में भरोसा रखें.  मन के मामले संतुलित रहेंगे.  रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.  व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे.  अपनों का मान सम्मान रखेंगे.  अन्य की भावनाओं का आदर करें.  वादा वचन निभाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाएं.  स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.  लापरवाही से बचें.  समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. 

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें.  आस्था और सात्विकता बढ़ाएं.  पीला दान करें.  कर्मठ बनें. 

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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