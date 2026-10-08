आज 8 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: सहजता रहेगी, प्रेम पक्ष को बल मिलेगा

पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा. यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से सहज रहेंगे. सामािजक कार्यों में तेजी लाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सहयोगियों से संपर्क बढ़ाएंगे. जरूरी संवाद के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. तार्किक कार्यों में सफल रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सहकार बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सहजता बढ़ी रहेगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रियजन प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. निजी संबंधो में सुधार होगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता सहजता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव में बेहतर बने रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. मेलजोल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

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