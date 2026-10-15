Makar Tarot Rashifal 15 October 2026: निजी मामलों में पहल बनाए रखेंगे, घरवालों का समर्थन रहेगा

मकर

ऐस ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहयोगी हे. महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. लक्ष्य को हरसंभव पूरा करने की कोशिश होगी. साख सम्मान का लाभ उठाएंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. वातावरण अनुकूल बनाए रखेंगे. करीबी लोगों के साथ संवाद बढ़ाएंगे. चर्चाओं पर जोर बनाए रखेंगे. यात्रा हो सकती है. भेंट संवाद पर फोकस रखेंगे.

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नई शुरूआत कर सकते हैं. विवेक विनम्रता को बढ़ावाद दें. तेजी बनाए रखें. कारोबार में इच्छित बनी रहेगी. लाभ बेहतर रहेगा. निजी मामलों में पहल बनाए रखेंगे.घरवालों का समर्थन रहेगा. व्यवस्थागत मामलों में लोगों का भरोसा जीतेंगे. नए विषयों को रुचि बनाए रहेंगे. कलात्मक सोच का लाभ मिलेगा. अफवाहों बचकर रहेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व ऊर्जावान होेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक लाभ को बढ़ेगा. कारोबारी प्रयासों को गति देंगे. तेजी रखेंगे.

रिश्ते: घरवालों का ख्याल रखेंगे. करीबियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहज रहेंगे.

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