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Makar Tarot Rashifal 12 October 2026: आज विवादों से दूर रहें, कारोबार में लाभ मिलेगा

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 October 2026: वाद विवाद की स्थिति को टालें. योजना का सम्मान रखें. नीति नियमों में भरोसा बढ़ाएं. व्यवस्था पर पकड़ रखें. विविध प्रयास सहज रहेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर

फाइव ऑफ वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए तालमेल बनाकर कार्य करने की सलाह वाला है. प्रबंध पर बल बनाए रखेंगे. संबंधी बातों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी का भाव बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में तत्परता दिखाएंगे. गतिशीलता बनाए रहेंगे. सक्रियता का लाभ उठाएंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बनेंगे.

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 लक्ष्य पूरा करेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे
वित्तीय मामलों में बेहतर रहेंगे, पद प्रतिष्ठा में लाभ होगा
जिम्मेदारी से निर्णय लें, स्वयं पर फोकस रखें
वित्तीय मामलों पर फोकस रखेंगे, सेहत रहेगी अच्छी
दबावों से बचाव रखें, अवसरों का लाभ उठाने में जल्दी न करें

वाद विवाद की स्थिति को टालें. योजना का सम्मान रखें. नीति नियमों में भरोसा बढ़ाएं. व्यवस्था पर पकड़ रखें. विविध प्रयास सहज रहेंगे. अपनों का साथ बनाए रखें. लक्ष्य पाने की कोशिश बढ़ाएं. कारोबारी अनुकूलता बनी रहेगी. तेजी कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. विविध कार्य उचित दिशा में बनाए रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. सेहत सामान्य रहेगी. खानपान संतुलित बनाए रहें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक अनुभव का लाभ लेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. प्रबंध संवारें.

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रिश्ते: घरवालों के लिए समय निकालें. परिचितों से भेंट बढ़ाएं. करीबियों से चर्चा संवाद में विनम्र रहें.
 

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