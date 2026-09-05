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Makar Tarot Rashifal 5 September 2026: भरोसा रखेंगे, औरों की मदद करेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 September 2026: पहल से बचें. व्यक्तिगत कार्यों में निरंतरता रखें. विवादित विषयों को टालें. व्यवस्था का सम्मान करें. सूझबूझ से पक्ष रखें. दिखावे में आने से बचें.

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capricorn horoscope
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मकर  
फाइव ऑफ वांड्स
आज का दिन आपके लिए वादविवाद की स्थिति को टालने और कार्य की उचित तैयारी बनाए रखने पर जोर देेने वाला है. करीबी लोगों से सामंजस्य बनाए रखें. लाभ का प्रतिशत प्रभावित होगा. टकराव की स्थिति से बचंे. कारोबारी मामलों में धैर्य से आगे बढ़ें. पेशेवर चर्चाओं को बेहतर बनाने का प्रयास बनाए खें. जरूरी मामलों में उतावली न दिखाएं.  

अन्य के जल्द भरोसे में न आएं. घर में सहजता का माहौल बनाए रहें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. संतुलित ढंग से कार्य करें. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत कार्यों में निरंतरता रखें. विवादित विषयों को टालें. व्यवस्था का सम्मान करें. सूझबूझ से पक्ष रखें. दिखावे में आने से बचें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बढ़ाए रहें.  

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. समस्याएं बनी रह सकती है. खानपान में सावधानी रखें.  
आर्थिक स्थिति: कारोबारी चर्चाओं गति दें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. प्रबंध कार्यों पर फोकस बढ़ाएं.  
रिश्ते: निजी संबंध सामान्य रहेंगे. करीबियों पर भरोसा रखेंगे. औरों की मदद का भाव रखें.  
 

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लेन-देन में सहज रहेंगे, जल्दबाजी में समझौता न करें
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सहयोग की भावना से कार्य करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं
लाभ का स्तर बेहतर रहेगा, विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे
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