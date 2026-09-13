आज 13 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी

चर्चा संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास दिखाएंगे. कारोबारी विस्तार के प्रयास बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. निजी मामलों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उत्साह एवं पराक्रम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. भाई बंधुओं से जुड़ाव बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सामाजिक मामले अनुकूल बने रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. जिम्मेदारों से सलाह समर्थन बनाए रखेंगे. अनुबंधों में पहल का भाव रहेगा. करियर व्यवसाय में तेजी आएगी. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों का संरक्षण बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. लेनदेन के प्रयास बढ़ाए रहेंगे. तेजी बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- सबके साथ सुख से वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. परिजनों के साथ मिलकर रहेंगे. घर का वातावरण सुखकर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : आंवला समान

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