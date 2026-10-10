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आज 10 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: सोच ऊंची रखेंगे,  संवाद में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 10 October 2026, Capricorn Horoscope Today: समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे.  अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.  मन के मामले संवरेंगे.   प्रेम संबंधो में सुधार होगा.  विभिन्न मामलों में गति आएगी. 

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capricorn horoscope
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सबके साथ तालमेल बनाए रखेंगे.  व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे.  परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे.  कामकाजी गतिविधियों में समय बढ़ाएंगे.  भाग्य पक्ष बढ़त पर रहेगा.  कार्ययोजनाओं पर अमल करेंगे.  मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी.  आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे.  कार्य व्यापार में उछाल आएगा.  धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.  मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी.  विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे.  मित्रों का साथ पाएंगे.  शिक्षा पर जोर देंगे.  अध्यात्म में रुचि लेंगे.  लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रभाव बनाए रहेंगे.  पेशेवरों के प्रदर्शन सुधार होगा.  असहजताएं दूर होंगी.  कारोबार के लंबित मामले गति पाएंगे.  तेजी बनाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पाएगा.  साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.  परिस्थितियों में सकारात्मक बढ़ेगी.  आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.  महत्वपूर्ण योजनाओं को बल मिलेगा.  अड़चन दूर होगी. 

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प्रेम मैत्री- सुख बढ़ा रहेगा.  रिश्तों में सहकार बनाए रखेंगे.  भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.  निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.  समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे.  अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.  मन के मामले संवरेंगे.   प्रेम संबंधो में सुधार होगा.  विभिन्न मामलों में गति आएगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग का भाव रखेंगे.  शैक्षिक मामले संवरेंगे.  जीवनशैली आकर्षक रहेगी.  लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.  पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.  सोच ऊंची रखेंगे.  संवाद में प्रभावी रहेंगे. 


आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें.  नदी सरोवर के जल से तर्पण करें.  योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. धार्मिक स्थल जाएं. 

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

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