आज 8 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: लापरवाही न बरतें, अपनों की सहायता लें

स्वास्थ्य की चुनौतियों पर नियंत्रण के प्रयासों में अनदेखी से बचें. पर नजर बनाए रखें. कारोबार में व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएं. व्यवस्था संवारने का प्रयास होगा. पेशेवरों के लिए समय साधारण है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान में सुधार बनाए रखे.

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नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों में सावधानी बढ़ाएं. पेशेवर विषयों में स्पष्टता रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. कारोबार सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों में ढिलाई न बरतें. व्यवस्था के निर्देशों का पालन रखें. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलित रहें. सामंजस्य से आगे बेढेंगे. करियर व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. निरंतरता नियंत्रण बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में असहजता बढ़ सकती है. संकीर्णता से बचें. नकारात्मकता का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ें. गोपनीयता व संबंधों का सम्मान करें. परिजनों से बनाकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- दैहिक संकेतों के प्रति सजगता बनाए रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता लें.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. नियम रखें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

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