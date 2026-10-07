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आज 7 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, वित्तीय विषयों में सजगता बनाए रहें

Aaj ka Makar Rashifal 7 October 2026, Capricorn Horoscope Today: संबंधियों की बातों पर ध्यान दें. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. घर के लोग सहयोग और सहकार बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
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अनजान से किसी भी प्रकार के लेनदेन में सतर्कता बरतें. बाहरी के प्रभाव में आने से बचें. व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. सबका सम्मान बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. समय साधारण है. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. दैनित रुटीन संवारें. बहस विवाद को टालें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में सजग रहें. पेशेवर मामलों में ज्यादा सावधानी रखें. सूझबूझ और संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं. वर्तमान पर फोकस बढ़ाए रहें.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. वित्तीय विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं.

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प्रेम मैत्री- परिवार का सहयोग बना रहेगा. संबंधियों की बातों पर ध्यान दें. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. घर के लोग सहयोग और सहकार बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखें. आवेश में नहीं आएं. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्यता बढ़ाएं.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. मितभाषी बने रहें. निर्देशों का पालन करें.

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शुभ अंक : 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग : दलदली

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