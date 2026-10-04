आज 4 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: दबाव में न आएं, लाभ का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा

करियर साधारण रहेगा. पेशेवर पक्ष को बढ़ावा देंगे. अनुभवियों की अनदेखी से बचें. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम से चलेंगे. पेशेवरता और मेहनत से जगह बनाएंगे. प्रलोभन में न आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें. आस्था विश्वास बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- अनुबंधों को बनाए रखें. लापरवाही से काम प्रभावित हो सकते हैं. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. निर्देशों का पालन रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. जोखिम की स्थिति को टालें.



धन संपत्ति- निवेश में जल्दी न करें. दबाव में न आएं. लाभ का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. तुरत प्रतिक्रिया न दें. बजट पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- महत्वपूर्ण संवाद में अवसर पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान सकारात्मक रहेगा. साथी सहकर्मी परस्पर सहयोगी होंगे. सामंजस्यता और सहकारिता से आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- मितभाषी बने रहें. सावधानी से काम लें. सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. समय प्रबंधन अपनाएं. रोग उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. काम में निरंतरता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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