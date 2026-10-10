आज 10 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, स्वयं पर ध्यान देंगे

कारोबारी प्रयासों में गति बनी रहेगी. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. सूचनाएं जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सामाजिक संबंधों को संवारने में सफल होंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी बनी रहेगी. करियर व्यापार में गति रहेगी. उत्साह बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. पेशेवर यात्रा संभव है. प्रबंधन को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सहजता व सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. कार्य विस्तार पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- भाईचारे की भावना बल पाएगी. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. जन सहकार की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे. रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होेगा.

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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