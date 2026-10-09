scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 9 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों को आर्थिक फायदा मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 9 October 2026 (आर्थिक राशिफल): आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा.  विभिन्न प्रयासों से लाभ मिलने के योग हैं.  कारोबार में विस्तार हो सकता है .  आय के स्रोत बढ़ सकते हैं.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: आर्थिक मामलों में निरंतरता बनाए रखें.  जोखिम वाले निवेश से बचें .  लेनदेन में स्पष्टता रखें.  निवेश बढ़ सकता है, लेकिन लाभ सामान्य रहने के संकेत हैं.  अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. 

वृषभ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं.  वित्तीय लक्ष्यों पर फोकस रहेगा . समझदारी से किए गए प्रयासों का लाभ मिलेगा.  धन संबंधी योजनाओं में सफलता की संभावना है. 

मिथुन: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें.  सुविधाओं और संसाधनों पर खर्च बढ़ सकता है.  भवन या वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है.  बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal 5 October 2026
कल 5 राशियों की बढ़ेगी कमाई, करियर में भी मिलेगा फायदा, पढ़ें राशिफल
daily horoscope aries to pisces
मन के वहम दूर करने के क्या हैं उपाय, कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
surya gochar 2026 libra five zodiac signs
सूर्य का तुला राशि में गोचर! बढ़ेगी इन 5 राशियों की परेशानी!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
सिंह राशि वालों की बढ़ेगी पद प्रतिष्ठा, जानें सभी राशियों का हाल

कर्क: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा.  विभिन्न प्रयासों से लाभ मिलने के योग हैं.  कारोबार में विस्तार हो सकता है .  आय के स्रोत बढ़ सकते हैं.  महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा. 

सिंह: धन-संपत्ति के मामलों में मजबूती आएगी.  आय और बचत बढ़ाने पर जोर रहेगा.  बैंकिंग और पैतृक संपत्ति से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं.  योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आर्थिक लाभ मिलेगा. 

Advertisement

कन्या: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.  आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं.  लाभ के नए रास्ते खुलेंगे . आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी.  मान-सम्मान के साथ धन लाभ के योग हैं. 

तुला: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.  बजट पर नियंत्रण रखें . जल्दबाजी में निवेश न करें.  आकर्षक ऑफर या लुभावने प्रस्तावों से दूरी बनाए रखें.  लेनदेन में पूरी जांच-पड़ताल जरूरी है. 

वृश्चिक: आर्थिक मामलों में तेजी आएगी.  लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है.  बचत मजबूत होगी . महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं में सफलता मिल सकती है.  कामकाज से जुड़े प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा. 

धनु: वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है.  आय और लाभ बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.  सरकारी या प्रशासनिक कामों से आर्थिक लाभ संभव है.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके पक्ष में आ सकते हैं. 

मकर: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे.  आय की स्थिति अच्छी रहेगी. बचत बढ़ाने में सफलता मिल सकती है.  कारोबार के विस्तार से फायदा होगा.  पद-प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. 

कुंभ: आर्थिक मामलों में धैर्य और सावधानी रखें.  बचत पर ध्यान दें. लेनदेन में सतर्कता बरतें.  जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा.  करीबियों की सलाह आर्थिक फैसलों में मददगार साबित हो सकती है. 

मीन: आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.  खरीदारी के योग बन सकते हैं.  भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ संभव है.  कारोबार और व्यापार में तेजी आएगी . अनुबंधों से आर्थिक फायदा मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 9 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों को आर्थिक फायदा मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2026: आज 9 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, खरीदारी के योग बनेंगे |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें, बचत पर ध्यान दें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार बढ़ाने की योजना सफल होगी, काम में रुकावट दूर होगी |
    आज 9 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: नौकरी-कारोबार में तेजी आएगी, सफलता के नए मौके मिलेंगे |
    आज 9 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा |
    आज 9 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: निवेश के मामलों में सक्रिय रहेंगे, सोच-समझकर फैसला लें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: नौकरी-कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी |
    आज 9 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे
    Advertisement