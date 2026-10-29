scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जामिया के गेट नंबर-4 से उठाकर कस्टडी में भेजे गए जीशान और फैजान, NSUI अध्यक्ष ने की जल्द र‍िहाई की मांग

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान NSUI के दो कार्यकर्ताओं जीशान और फैजान को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यह कार्रवाई आंदोलन को कमजोर नहीं करेगी बल्कि और तेज करेगी.

Advertisement
X
Faizan and Zeeshan were detained from Gate No. 4 of Jamia Millia University.
Faizan and Zeeshan were detained from Gate No. 4 of Jamia Millia University.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच NSUI के दो कार्यकर्ता जीशान और फैजान को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने से आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि और तेज होगा.

NSUI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को जामिया के गेट नंबर-4 से दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया. बाद में दोनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

कौन हैं जीशान और फैजान?

सम्बंधित ख़बरें

जामिया के प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी
जामिया में छात्र संघ चुनाव की लड़ाई, AMU, JNU और उमर खालिद का जिक्र क्यों?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 24 नवंबर तक बढ़ाई गईं ऑनलाइन क्लास
जामिया प्रदर्शन पर बोले शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी.
जामिया प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी का बयान, कहा- हिंसा बर्दाश्त नहीं
Uproar at Jamia as cops remove students protesting over union poll restoration
जामिया में आधी रात को तांडव! तोड़े गेट, प्रदर्शनकार‍ियों पर लगे आरोप
rahul gandhi
राहुल गांधी का जामिया दौरा रद्द, प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करने जाने वाले थे LoP

फैजान जामिया में NSUI की इकाई के अध्यक्ष हैं, जबकि जीशान संगठन के सोशल मीडिया विभाग के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख रह चुके हैं. दोनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन से जुड़े हैं.

NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपने बयान में कहा कि जामिया में छात्र पिछले 18 दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है और आंदोलनकारी छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है.

Advertisement

जाखड़ ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने प्रशासन से चुनाव बहाली की तत्काल घोषणा करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि जीशान और फैजान की रिहाई नहीं होने पर NSUI आंदोलन को और व्यापक करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जामिया में जारी प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्रों का आंदोलन है और NSUI उनकी मांगों के समर्थन में खड़ी है.

चुनाव बहाली की मांग पर जारी है गतिरोध

जामिया में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. प्रदर्शनकारी छात्र चुनाव की स्पष्ट समयसीमा और प्रक्रिया को लेकर अपनी मांगें रख रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर कदम उठाए जाने की खबरों के बावजूद आंदोलन जारी है. 

इस बीच, जीशान और फैजान को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से मामला और गरमा गया है. NSUI ने दोनों की जल्द रिहाई की मांग दोहराते हुए कहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने तक संघर्ष जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    I-PAC छापेमारी मामले में बढ़ेंगी ममता बनर्जी की मुश्किलें? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा |
    आज 5 लाख की कमाई... SENSEX 900 अंक उछला, इन स्‍टॉक में तगड़ी उछाल |
    यूपी में आसमान से बरसेगी आफत, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी |
    Methi ki kachori recipe: बिना स्टफिंग करवा चौथ पर बनाएं मेथी की खस्ता कचौड़ी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार! |
    Healthwealth summit: आंखों की रोशनी पर स्क्रीन का असर, बच्चों में बढ़ रहा मायोपिया का खतरा |
    'पुलिस-लाठी से न डरें, भाजपा की हिम्मत नहीं होगी', राहुल गांधी का रामलीला मैदान मार्च के लिए छात्रों और युवाओं को बुलावा |
    Lava के स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट, फीचर फोन की कीमतों में भी मिल रही भारी छूट! |
    घोस्टिंग, माइक्रो चीटिंग और ब्रेडक्रम्बिंग... क्या है Gen Z डेटिंग के 5 डेंजरस कोड्स? |
    यूपी में दिवाली-छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली, बकाया वसूली के नाम पर नहीं कटेंगे कनेक्शन |
    करवा चौथ पर चांद को तरसीं प्रीति जिंटा, अमेरिका में बादलों ने बढ़ाई मुश्किल, बोलीं- गायब तो नहीं हो गया
    Advertisement