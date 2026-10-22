आज 22 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल:  मनोबल बढ़ा रहेगा, लाभ बढे़गा

व्यवसायिक उपलब्धियों को बल मिलेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में प्रभावशाली बनें रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. तर्कशीलता बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. पेशेवर संबंध बल पाएंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चा में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. तय रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाओं में व्यस्तता बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. उन्नति एवं विस्तार पर जोर देंगे. पूंजीगत मामलों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ बढे़गा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आर्थिक मामलों में स्पष्टता रहेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बनाए रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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