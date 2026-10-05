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आज 5 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: व्यक्तित्व संवरेगा, कार्यशैली बेहतर होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 5 October 2026, Aries Horoscope Today: करीबियों पर विश्वास जीतने पर जोर दें.  महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा कर सकते हैं.  संबंधों का सम्मान करेंगे.  रिश्ते संवार पाएंगे.  बड़़प्पन रखें. 

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aries horoscope
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कार्यक्षेत्र में समकक्षों का साथ बना रहेगा.  आवश्यक वस्तु की खरीदी पर जोर दे सकते हैं.  व्यक्तिगत मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं.  प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.  शासकीय प्रयासों को बल मिलेगा.  आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.  मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.  स्वार्थ संकीर्णता से बचें.  बड़प्पन से काम लें.  बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें.  स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.  निजी उपयोग की आवश्यक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.  बहकावे से बचें. 

नौकरी व्यवसाय - सत्ता से जुड़े मामलों पर जोर देंगे.  पेशेवरता बढ़त पर रहेगी.  प्रतिभा का लाभ मिलेगा. अनुभवियों की सलाह को नजरअंदाज न करें.  सक्रियता बनाए रहेंगे.  स्थिति मजबूत बनी रहेगी. 

धन संपत्ति - आर्थिक लेनदेन सहज बना रहेगा.  बड़ों से भेंट होगी.  आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  वित्तीय कार्यों  पर ध्यान देंगे.  अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ेगा.  प्रलोभन में नहीं आएं.  जोखिम उठाने से बचें. 

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प्रेम मैत्री- घरवालों के साथ वक्त बिताने में रुचि दिखाएंगे.  सहकार का भाव बनाए रखें.  परिचितों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ें.  करीबियों पर विश्वास जीतने पर जोर दें.  महत्वपूर्ण बात करीबियों से साझा कर सकते हैं.  संबंधों का सम्मान करेंगे.  रिश्ते संवार पाएंगे.  बड़़प्पन रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा.  कार्यशैली बेहतर होगी.  निजी विषयों में रुचि रखेंगे.  सजगता बढे़गी.  सेहत मिलीजुली रहेगी.  योग व्यायाम बढ़ाएं. 


आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  बड़प्पन बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 5, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

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