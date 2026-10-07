Kumbh Tarot Rashifal 7 October 2026: लाभ बेहतर बना रहेगा, साथी व परिचित मददगार रहेंगे

कुंभ

ऐस आफ पेंटाकल्स



आज का दिन आप के लिए आवश्यकय मामलों को उचित दिशा देने में सहयोगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. महत्वपूर्ण विषयों को गति देंगे. वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे. कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आर्थिक मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ाएंगे. सबसे मिलकर कार्य करने की भावना रहेगी. सहकारी कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे.

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नेतृत्व पर जोर रखेंगे. भेंट मुलाकात के मौके बनेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं की सूची बनाएं. विविध कार्य सहजता से आगे बढ़ाएंगे. अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा. समझौतों को गति मिलेगी. औद्योगिक मामले हित में रहेंगे. विविध प्रयास सहजता से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं को जाहिर करने से बचेंगे. सूझबूझ सामन्जस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्त प्रबंध बढ़ेगा. लाभ बेहतर बना रहेगा. इच्छित सफलता की संभावना है.

रिश्ते: घर वालों से करीबी बढ़ेगी. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. साथी व परिचित मददगार रहेंगे.

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