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आज 9 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें, बचत पर ध्यान दें

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 October 2026, Aquarius Horoscope Today: कार्यों पर फोकस बढाएंगे. अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम न उठाएं.  कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएं.

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aquarius horoscope
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धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. समय सामान्य बना हुआ है. कारोबारी गतिविधि सहज रहेंगी. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग रहेगा. व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएंगे. अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम न उठाएं.  कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएं. सामान्य हितलाभ बने रहेंगे. परिवार में सुख बढ़ेगा. 

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक चर्चाओं में ढिलाई न बरतें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. कार्यव्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. अतिउत्साह में न आएं.  कामकाज सामान्य रहेगा. धैर्यवान बने रहें. 

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों की सूझबूझ बढ़ाएं. बचत का लाभ मिलेगा. लेनदेन में सावधान रहें. अनुशासन अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह को अनदेखा न करें. शोध कार्य से जुड़ेंगे. 

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प्रेम मैत्री - घरवालों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में सजग रहें. विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. मितभाषी बने रहें. 
 

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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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