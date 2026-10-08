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आज 8 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: व्यक्तित्व संवार पाएगा, व्यवहार आकर्षक रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 October 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यक्तित्व संवार पाएगा.  व्यवहार आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.  खानपान उम्दा रहेगा.  मनोबल ऊंचा होगा. 

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aquarius horoscope
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दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.  परिवार में सुख और सहकार बना रहेगा.  करियर व्यापार में अनुकूल बढ़ेगा.  र्काव्यवस्था बेहतर बनाएंगे.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.  उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे.  करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे.  मित्र मददगार होंगे.  महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहेंगे.  नेतृत्व क्षमता बल पाएगी.  पेशेवर मामलों में साझा प्रयासों को बढ़ावा देंगे.  टीम के लिए सकारात्मकता वातावरण बनाए रखेंगे.  संसाधनों पर जोर रहेगा. 

 नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सहमति से निर्णय लेंगे.  जिम्मेदारों से भेंट करेंगे.  महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को गति देंगे.  स्थायित्व को बल मिलेगा.  सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा.  औद्योगिक विषयों में सक्रियता रहेगी.  साझा प्रयासों को साधेंगे.  कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भावर रहेगा.  जिम्मेदारी बखूबी बनाए रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा.  वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे.  करीबियों से बनाए रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.  सबका भरोसा जीतेंगे.  घर में शुभता बढ़ेगी.  मित्रों के प्रति सहयोग और समर्थन का भाव रखेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  संबंध घनिष्ठ होंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा.  व्यवहार आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.  खानपान उम्दा रहेगा.  मनोबल ऊंचा होगा. 

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.  सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  पीली वस्तुएं दान करें.  टीम संवारें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : धूसर

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