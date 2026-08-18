scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर PhD स्कॉलर ने किया हमला... CCTV में इंतजार कर थप्पड़ मारते दिखा, आरोपी सस्पेंड

दिल्ली यूनिवर्सिटी के उमंग भवन में लॉ फैकल्टी के पीएचडी स्कॉलर शुभम सिंह ने एक प्रोफेसर पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में छात्र प्रोफेसर का इंतजार करते और उन पर हमला करते हुए दिखा. मौरिस नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस जांच कर रही है. डीयू प्रॉक्टर ने आरोपी को तुरंत सस्पेंड कर कैंपस में एंट्री बैन कर दी.

Advertisement
X
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से मारपीट का CCTV सामने आया (Photo: ITG)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से मारपीट का CCTV सामने आया (Photo: ITG)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के एक प्रोफेसर पर पीएचडी स्कॉलर ने हमला कर दिया. यह घटना उमंग भवन में सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई. आरोपी छात्र की पहचान शुभम सिंह के रूप में हुई है, जो 2024-25 सेशन के फेज टू में लॉ फैकल्टी में पीएचडी कर रहा है. 

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि छात्र पहले से प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था और जैसे ही प्रोफेसर बिल्डिंग में दाखिल हुए, उस पर हमला बोल दिया. मामले में मौरिस नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच कर रही है.

घटना के तुरंत बाद डीयू प्रशासन हरकत में आया. यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस ने शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. साथ ही उसके यूनिवर्सिटी कैंपस में आने पर भी रोक लगा दी गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

DU ने बदला PG हिस्ट्री का सिलेबस: NEP 2020 के तहत 'दिल्ली सल्तनत' समेत कई पेपर बाहर, जानें क्या-क्या बदला
DU ने इतिहास का सिलेबस बदला, दिल्ली सल्तनत पर पेपर हटाया
Delhi University, Students' Union, DUSU elections, DU election, DUDU polls, EVMs, voting, college students' unions, paper ballots
डीयू में बजा चुनावी बिगुल! 18 सितंबर को वोटिंग, 19 को आएंगे नतीजे
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन.
DU में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव 2026 का आयोजन, 75 संस्थानों से जोड़े गए 500 छात्र       
खाली सीटों के लिए DU की विशेष छूट, CUET पर छिड़ी बहस
DU UG admissions 2025: First seat allocation list out today at 5 pm
DU में दो कॉलेेजों के ल‍िए बदला न‍ियम, तो क्या CUET कामयाब नहीं?

यह भी पढ़ें: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इतिहास का सिलेबस बदला, दिल्ली सल्तनत पर पेपर हटाया

यह कार्रवाई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 के ऑर्डिनेंस पंद्रह बी के तहत की गई है. मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक स्वतंत्र कमेटी भी बनाई गई है. इस कमेटी में केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राजीव गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि हिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर विपुल सिंह और हिंदी विभाग की प्रोफेसर सुधा सिंह इसके सदस्य होंगे.

Advertisement

इस घटना के बाद डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी डीटीएफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. संगठन का कहना है कि कैंपस में शिक्षकों पर हमले की यह तीसरी घटना है. इससे पहले भी लॉ फैकल्टी के ही एक छात्र ने प्रोफेसरों के साथ बदसलूकी की थी. 

वहीं 2025 में डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा पर डॉ भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था. डीटीएफ ने कहा कि सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है. संगठन ने डीयू प्रशासन पर कैंपस हिंसा के मामलों में ढीला और नाकाफी रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में दोषी ठहराए गए लोगों के लिए फिर खुल सकता है बंदूक रखने का रास्ता, अमेरिका प्रशासन का बड़ा फैसला |
    डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से शांति की उम्मीद भी, सुरक्षा की चिंता भी... दक्षिण कोरिया बोला- अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर शुरू हो बातचीत |
    Aaj Ka Panchang, 18 August 2026: 18 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 18 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 18 August 2026: मीन राशि वालों को आज बीमारी से राहत मिलेगी, जानें अपना शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 August 2026: कुंभ राशि वाले आज इस चीज का करें दान, जीवनसाथी से संबंधों में बढ़ेगी मधुरता |
    Aaj Ka Makar Rashifal 18 August 2026: मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, जानें पूरा भाग्यफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 18 August 2026: धनु राशि वालों की आज व्यापार में तरक्की होगी, करें ये एक उपाय |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 August 2026: वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन? जानें अपना दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2026: तुला राशि वाले आज दुर्गा जी की आरती करें, बनेंगे सारे काम
    Advertisement