Aaj ka Rashifal 14 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगी गुड न्यूज, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

किसी बात को लेकर मन में टेंशन रहेगी. किसी से कोई बड़ा वादा ना करें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. संतान से खुशी मिलेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

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जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

वृष

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम बनेंगे. परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा. कुछ नई योजना पर विचार होगा. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय - गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

काम में सफलता मिलेगी. मन की चिंता दूर होगी. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. फैसले करने में ज्यादा देरी ना करें. व्यापार के क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय - मां दुर्गा की आरती करें

कर्क

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी.

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जरूरी टिप- हर काम सावधानी से करें

शुभ रंग- बादामी

उपाय - ऊं नमः शिवाय का 108 बार जाप करें

सिंह

आर्थिक स्थिति में सुधार के मौके मिलेंगे. अपने दिल की बात सुन कर फैसला करें. आपका यश और बढ़ेगा. अपने स्वभाव में क्रोध को हावी ना होने दें. परिवार की कलह दूर होगी. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सुनहरा

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

कन्या

अपने काम पर ध्यान देना होगा. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. यात्रा से लाभ होगा. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप-आलस्य से बचें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय - मां दुर्गा की आरती करें

तुला

जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. किसी से बहस हो सकती है सावधान रहें. नौकरी बदलने से बचें. परिवार की सलाह से फैसले करें. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में उधार लेनदेन से बचें.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय -पक्षियों को दाना खिलाएं

वृश्चिक

आपकी योजनाएं सफल होंगी. धन लाभ के रास्ते बनेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाने का समय है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. परिवार के साथ वक्त बीतेगा. व्यापार में तेजी से काम करने का दिन है.

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जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- गेरुआ

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

धनु

उधार लेन-देन से बचना होगा. लड़ाई झगड़े से बचें. हर काम धैर्य से करें. रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मकर

मन की टेंशन दूर होगी. किसी करीबी मित्र से सलाह लेकर फैसले करें. अधूरे काम पूरे होंगे. किसी से कोई बड़ा वादा ना करें. जीवन साथी की सलाह से काम करें. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग -नीला

उपाय - मां दुर्गा की आरती करें

कुंभ

करियर को आगे बढ़ाने का समय है. अपने हुनर का अच्छी तरह से उपयोग करें. किसी जरूरी काम में व्यस्त रहेंगे. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मीन

आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें. क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें. परिवार में सुख शांति बढ़ेगी. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. व्यापार में धन की स्थिति मजबूत होगी.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

आज का उपाय

व्यापार में सफलता के लिए मां दुर्गा की अपने व्यापार स्थान में पूजा करें. नरियल और अनार अर्पित करें. घी का दीपक जलाकर आरती करें. प्रसाद अपने स्टॉफ में बांटें. मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.



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