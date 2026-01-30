Vastu Tips: घर में रखी ये चीजें लगा सकती हैं कभी ना खत्म होने वाला वास्तु दोष, आज ही बनाएं इनसे दूसरी

Vastu Tips: हर वस्तु और व्यक्ति से विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है. अगर वस्तु ठीक हो तो उसकी ऊर्जा शुभ होती है और अगर वस्तु खराब स्थिति में हो तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है. ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल और लोगों के भाग्य को खराब करती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ छोटी छोटी चीजों से दुर्भाग्य पैदा होता रहता है, जो जीवन में मुश्किलें खड़ी कर देती हैं. तो आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि जीवन में किन चीजों से दुर्भाग्य आता है.

बंद घड़ियां

घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं. ये आपके खराब समय को भी टाल सकती हैं. इसलिए, घर में बंद घड़ियां बिल्कुल ना रखें. अगर आप अपने घर में बंद घड़ी रखें तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी. आपका खराब समय समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा.

बंद ताला

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ताला आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है. घर में खराब या बंद ताले ना रखें, इससे करियर में रुकावट आ सकती है. विवाह भी हो पाना मुश्किल होता जाएगा.

फटे जूते-चप्पल

जूते-चप्पल का संबंध आपके संघर्ष से है. जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते-चप्पल ठीक रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष बढ़ता है. हर काम के लिए कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटा दें या बांट दें.

फटे पुराने कपड़े

कपड़ों का सीधा संबंध आपके भाग्य से है. घर में अनुपयोगी या खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं. ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर होता है. ऐसा ना करने से भाग्य साथ नहीं देता है.

देवी-देवताओं की पुरानी मूर्ति

देवी-देवताओं की मूर्तियां एक निश्चित समय तक शुभ तरंग देते हैं. इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पुरानी मूर्तियां और चित्रों को समय समय पर बदलते रहें. इनका प्रयोग करते रहने से मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है. इसलिए, समय रहते इनको जमीन पर दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें.

