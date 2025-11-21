scorecardresearch
 

Feedback

Tulsi Upay: तुलसी में दीपक जलाते समय करें ये छोटा सा उपाय, हर समस्या दूर करेंगी मां लक्ष्मी

Tulsi Upay: हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है. इसे घर में लगाने और इसकी नियमित पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है. अगर आप पूजा के दौरान कुछ छोटी-छोटी बातो का ध्यान रखें तो यह पूजा और शुभ हो जाती है.

Advertisement
X
तुलसी पूजा के दौरान जरूर करें यह उपाय
तुलसी पूजा के दौरान जरूर करें यह उपाय

Tulsi ke Upay:  हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है. इसलिए लगभग हर घर में इसे लगाया जाता है. यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है. इसकी जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना जाता है. इसलिए इसकी पूजा का बहुत महत्व है. कहते हैं कि अगर तुलसी की नियमित पूजा की जाए तो घर में खुशहाली और तरक्की आती है. लेकिन तुलसी जी की पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इससे तुलसी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.  

तुलसी के सामने दीपक जलाने का सही तरीका

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है. विशेष रूप से शाम के समय घी का दीपक तुलसी के सामने जलाना चाहिए. यह न केवल धार्मिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाता है. दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं. ऐसा करने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, इस उपाय से पैसों की तंगी कम होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है. साथ ही घर के सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की भी बढ़ती है.

सम्बंधित ख़बरें

Vastu Tips
कभी न मांगें दूसरों की ये 4 चीजें, चारों तरफ से घेर लेंगी परेशानियां 
Vivah Panchami 2025
सर्वार्थसिद्धि, शिववास और ध्रुव योग... विवाह पंचमी पर बन रहे 3 अद्भुत योग 
Rahu Nakshatra Parivartan 2025
कुंभ राशि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश, 2 दिसंबर से इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा 
According to Chanakya, not only a person's karma from his previous life but also his own bad habits shorten his life.
इन आदतों से घर में नहीं रहता मां लक्ष्मी का वास, चाणक्य ने किया है सावधान 
shani margi 2025
28 नवंबर को शनि चलेंगे मार्गी चाल, इन राशियों की पलटेगी किस्मत 

तुलसी के नीचे आटे का दीपक जलाना

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पौधे के नीचे आटे से बना दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है. दीपक जलाने के बाद अगले दिन इसे गाय को खिलाना चाहिए. ऐसा करना पुण्य और लाभकारी माना जाता है. कहा जाता है कि इस उपाय से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों की कृपा मिलती है. इसके साथ ही यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और घर में समृद्धि लाने में भी मददगार होता है. 

Advertisement

दीपक के नीचे रखें अक्षत
अक्षत (चावल) को बहुत शुभ माना गया है. इसलिए तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ी मात्रा में अक्षत जरूर डालें. ऐसा करने से पूजा अधिक प्रभावशाली होती है. कहा जाता है कि अक्षत डालने से गरीबी दूर होती है और घर में समृद्धि आती है. साथ ही, यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और आर्थिक लाभ बढ़ता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement