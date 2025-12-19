scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Guru Yuti 2026: 2026 की शुरुआत में सूर्य-गुरु का अद्भुत योग, इन 4 राशि वालों की बढ़ेगी कमाई

10 जनवरी 2026 को सूर्य और बृहस्पति 180 डिग्री पर स्थित होकर दुर्लभ प्रतियुति बनाएंगे. ज्योतिष के अनुसार, यह योग चार राशियों के लिए शुभ रहेगा. इससे आर्थिक लाभ, कार्यों में तेजी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Advertisement
X
10 जनवरी को सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर स्थित होंगे. (Photo: Pixabay)
10 जनवरी को सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर स्थित होंगे. (Photo: Pixabay)

Surya Guru Yuti 2026: 10 जनवरी 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य और और देवगुरु बृहस्पति एक दुर्लभ संयोग बनाने जा रहे हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 10 जनवरी को सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर स्थित होंगे. ज्योतिषविदों ने इस प्रतियुति को चार राशियों के लिए अनुकूल बताया है. सूर्य-गुरु का यह संयोग इन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर अनायास लाभ देगा. कार्यों में गति आएगी. सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

मेष राशि
सूर्य-गुरु की ये प्रतियुति मेष राशि के जातकों की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करेगी. प्रशासन, सरकार या राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके कार्यों में भी अब तेजी आएगी. व्यापार में आपका मुनाफा डबल हो सकता है. ठप पड़ चुकी दुकान, फैक्ट्री फिर से चल पड़ेगी.

कर्क राशि
गुरु-सूर्य के प्रतियुति कर्क राशि वालों का आत्मबल मजबूत होगा. आपको संतान से जुड़ी खुशी या शुभ समाचार भी मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. हायर एजुकेशन के लिए विदेश की तरफ रुख कर सकते हैं. नए निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. आय में वृद्धि संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

paush amavasya 2025
साल की आखिरी अमावस्या पर सूर्य-मंगल की युति, इन 4 राशियों की बढ़ेगी आय
chaturgrahi yog 2026
चतुर्ग्रही योग में शुरू होगा नया साल 2026, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन
Chaturgrahi Yog New Year 2026
2026 के पहले ही दिन चतुर्ग्रही योग, 3 राशियों के लिए सचमुच हैप्पी होगा न्यू ईयर
Shukraditya Yoga will be formed after 365 days, these 3 zodiac signs will get double profit
16 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य गोचर, सोने की तरह चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत
surya mulank 2026
सूर्य का साल है 2026, इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए 'स्वर्णिम काल' से नहीं कम

तुला राशि
तुला राशि के लिए यह योग आर्थिक रूप से सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं. साझेदारी में किए गए व्यापार से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. व्यक्तित्व में निखार आएगा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा. आपको प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ मिल सकता है. आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. या फिर पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं.

Advertisement

धनु राशि
धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं. इसलिए यह योग इस राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहेगा. यात्रा के अवसर बन सकते हैं और विदेशी संपर्कों के माध्यम से धन लाभ संभव है. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. इस दारौन आपको पिता और गुरुजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. पार्टनर के सहयोग से भी आपके कुछ बड़े और जरूरी कार्य पूरे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement