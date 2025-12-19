Surya Guru Yuti 2026: 2026 की शुरुआत में सूर्य-गुरु का अद्भुत योग, इन 4 राशि वालों की बढ़ेगी कमाई

Surya Guru Yuti 2026: 10 जनवरी 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य और और देवगुरु बृहस्पति एक दुर्लभ संयोग बनाने जा रहे हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 10 जनवरी को सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर स्थित होंगे. ज्योतिषविदों ने इस प्रतियुति को चार राशियों के लिए अनुकूल बताया है. सूर्य-गुरु का यह संयोग इन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर अनायास लाभ देगा. कार्यों में गति आएगी. सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.
मेष राशि
सूर्य-गुरु की ये प्रतियुति मेष राशि के जातकों की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करेगी. प्रशासन, सरकार या राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके कार्यों में भी अब तेजी आएगी. व्यापार में आपका मुनाफा डबल हो सकता है. ठप पड़ चुकी दुकान, फैक्ट्री फिर से चल पड़ेगी.
कर्क राशि
गुरु-सूर्य के प्रतियुति कर्क राशि वालों का आत्मबल मजबूत होगा. आपको संतान से जुड़ी खुशी या शुभ समाचार भी मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. हायर एजुकेशन के लिए विदेश की तरफ रुख कर सकते हैं. नए निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. आय में वृद्धि संभव है.
तुला राशि
तुला राशि के लिए यह योग आर्थिक रूप से सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं. साझेदारी में किए गए व्यापार से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. व्यक्तित्व में निखार आएगा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा. आपको प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ मिल सकता है. आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. या फिर पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं.
धनु राशि
धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं. इसलिए यह योग इस राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहेगा. यात्रा के अवसर बन सकते हैं और विदेशी संपर्कों के माध्यम से धन लाभ संभव है. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. इस दारौन आपको पिता और गुरुजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. पार्टनर के सहयोग से भी आपके कुछ बड़े और जरूरी कार्य पूरे हो सकते हैं.