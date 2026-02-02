scorecardresearch
 
Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य करने वाले हैं मंगल नक्षत्र में प्रवेश, 6 फरवरी को पलट सकती है इन राशियों की किस्मत

Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य का प्रत्येक गोचर लगभग 30 दिनों का होता है और हर महीने एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में परिवर्तन लाता है. सूर्य के अनुकूल गोचर से प्रमोशन, धन लाभ, यश और सम्मान मिलता है, जबकि प्रतिकूल स्थिति में अहंकार, तनाव या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं.

सूर्य गोचर 2026
सूर्य गोचर 2026

Surya Gochar 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, नेतृत्व, साहस और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. सूर्य न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं, बल्कि करियर, सत्ता, प्रशासन और आर्थिक सफलता में भी उनकी अहम भूमिका होती है. जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं या किसी विशेष नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ता है. 

6 फरवरी 2026 को सूर्य देव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. श्रवण नक्षत्र पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है, जो साहस, पराक्रम और निर्णायक क्षमता का कारक है. ऐसे में सूर्य और मंगल की यह युति कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकती है.  इस गोचर के प्रभाव से सिंह, कुंभ और मेष राशि के जातकों को करियर, धन और सामाजिक मान-सम्मान में उल्लेखनीय लाभ मिलने के संकेत हैं. 

सिंह राशि: नेतृत्व क्षमता से मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा. श्रवण नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े सौदे और लाभदायक डील मिल सकती हैं. इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी.  धन संचय के नए अवसर सामने आएंगे. समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा.

Advertisement

कुंभ राशि: करियर में बदलाव से बढ़ेगी आय

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है. श्रवण नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव आपकी कार्यशैली और सोच को अधिक व्यावहारिक बनाएगा. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या प्रमोशन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल सकती है. आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ और पहचान मिल सकती है.

मेष राशि: साहस और आत्मविश्वास से होगा धन लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश ऊर्जा और साहस को बढ़ाने वाला रहेगा.  मंगल के प्रभाव से आपके भीतर जोखिम लेने और नए फैसले करने की क्षमता बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. व्यवसाय में विस्तार, नया प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को बोनस, इंसेंटिव या अतिरिक्त आय के योग बन रहे हैं. इस दौरान आप आर्थिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे.

