मां लक्ष्मी को प्रिय चांदी! ये 5 गहने पहनने वालों पर हमेशा रहती हैं मेहरबान

चांदी इन दिनों बाजार में निवेशकों का खूब ध्यान खींच रही है. पिछले कुछ महीनों में ही चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है. ज्योतिष में इस धातु को मां लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है. चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा को मन, भावनाओं, सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है. ज्योतिषविद अरुणेश कुमार शर्मा का कहना है कि चांदी के कुछ आभूषण मां लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने में मददगार हैं. इसलिए ज्योतिषीय परामर्श के बाद चांदी के कुछ खास आभूषण जरूर पहनने चाहिए. आइए इन आभूषणों और इनसे मिलने वाले लाभ के बारे में जानते हैं.

चांदी की बिछिया

शादीशुदा महिलाओं के पैर की उंगलियों चांदी की बिछिया होना बहुत शुभ माना जाता है. चांदी की बिछिया का पृथ्वी तत्व से संबंध होता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करती है. इसे पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक और आर्थिक संतुलन बना रहता है. विवाहित महिलाओं के लिए यह सुख-समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है. बिछिया हमेशा दोनों पैर में अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनी जाती है.

चांदी की पायल

ज्योतिषविद ने बताया कि स्त्रियों द्वारा पैरों में चांदी की पायल पहनना भी बहुत शुभ होता है. इसे पहनने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है. मानसिक शांति का अनुभव मिलता है. नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. और धन-वैभव की प्राप्ति होती है.

चांदी की अंगूठी

ज्योतिषविदों की सलाह पर चांदी की अंगूठी पहनना बहुत शुभ होता है. चांदी की अंगूठी चंद्रमा की ऊर्जा और उसके प्रभाव को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है. यह तनाव, भ्रम, असुरक्षा और असंतोष को भी कम करती है. चांदी की अंगूठी पहनने से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है. ज्योतिषविदों की सलाह पर लोग चांदी में कोई रत्न जड़वाकर भी पहन सकते हैं.

चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट

पुरुषों के दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनना बेहद शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इससे चंद्र और शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है. फलस्वरूप मन शांत रहता. खर्चे नियंत्रित रहते हैं. धन के कहीं फंसने या डूबने की संभावना कम होती है. आय के स्रोत भी स्थिर रहते हैं.

चांदी का सिक्का

घर में चांदी का सिक्का रखना भी बहुत शुभ माना जाता है. दिवाली या धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों पर बाजारों में चांदी का सिक्का खूब खरीदा जाता है. मान्यता है कि इसे तिजोरी या मंदिर में रखने से धन की आवक बढ़ती है. कुछ लोग चांदी का लॉकेट भी गले में पहनना शुभ मानते हैं. कहते हैं कि इससे मानसिक शांति मिलती है. निर्णय लेने में आसानी होती है.



