Shukraditya Yog 2026: 12 दिन बाद सूर्य शुक्र की बनेगी युति, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

Shukraditya Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध, सुख-वैभव के दाता शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्य का विशेष महत्व होता है. जब भी ये ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं या किसी राशि में युति बनाते हैं, तो बेहद प्रभावशाली राजयोगों का निर्माण होता है. पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. तुला राशि में पहले से ही धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र विराजमान हैं. ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति से अत्यंत शुभ 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण होगा. ज्योतिष में इस योग को मान-सम्मान, धन-दौलत और करियर में उन्नति के लिए बेहद खास माना जाता है. आइए जानते हैं कि इस राजयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

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शुक्रादित्य राजयोग का महत्व

ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, जब सूर्य और शुक्र एक ही राशि में साथ आते हैं, तो कला, सौंदर्य, उच्च पद और आर्थिक संपन्नता के द्वार खुलते हैं. तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, और यहां सूर्य का आना इस योग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है. इसके प्रभाव से जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और लंबे समय से अटके हुए वित्तीय कार्य तेजी से पूरे होने लगते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य राजयोग वरदान साबित हो सकता है. इस दौरान आपके जीवन में चली आ रही आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी और धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. यदि आपका कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा था, तो उसमें भी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह समयावधि करियर और व्यापार के लिहाज से अत्यंत लाभदायक रहने वाली है. व्यापारी वर्ग के जातकों को कोई बड़ी बिजनेस डील हाथ लग सकती है, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा होगा. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और आपके पराक्रम तथा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

तुला राशि (Libra)

चूंकि सूर्य और शुक्र की यह युति आपकी ही राशि यानी तुला में बनने जा रही है, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. व्यक्तित्व में निखार आएगा और हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह राजयोग नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए द्वार खोलेगा. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में थे, तो आपकी यह इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है. आय के स्रोतों में वृद्धि होने से बैंक-बैलेंस मजबूत होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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