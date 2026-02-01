Shukra Uday 2026: जागने वाले हैं शुक्र! अगले 9 महीने इन 4 राशियों का बढ़ा रहेगा बैंक-बैलेंस

Shukra Uday 2026: आज माघ पूर्णिमा पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज शाम को धन, वैभव, और सुखों के प्रदाता शुक्र मकर राशि में उदयवान होने वाले हैं. शुक्र देव 1 फरवरी को यानी आज शाम करीब साढ़े छह बजे मकर राशि में उदित होंगे. इसके बाद शुक्र 12 अक्टूबर 2026 तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं. यानी शुक्र तकरीबन 9 महीने तक उदयवान रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि उदित होकर शुक्र देव चार राशियों का भाग्य संवार सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

और पढ़ें

वृष राशि

उदयवान शुक्र आपकी आय और धनधान्य में वृद्धि कर सकते हैं . कमाई के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. पुराने निवेश से बढ़िया लाभ मिल सकता है. नया निवेश भी आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा. मित्रों या रिश्तेदारों की ओर से कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है. आप खुद भी सोना-चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुओं में धन लगा सकते हैं. घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं सफल होती दिखाई दे रही हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के मेहनती लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. व्यापारियों का मुनाफा भी दोगुना हो सकता है. खर्चों में कमी आएगी, जिससे धन की बचत ज्यादा होगी. परिवार में चल रहा तनाव धीरे-धीरे खत्म होगा. जिन मित्रों या रिश्तेदारों से मनमुटाव था, उनके साथ संबंध फिर से सामान्य होने लगेंगे.

Advertisement

तुला राशि

शुक्र के उदय होने के बाद तुला राशि वालों के रुके या बिगड़े काम अचानक गति पकड़ सकते हैं. करियर और एजुकेशन से जुड़े मामलों में प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहेगा. आने वाले महीनों में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. संतान के साथ चल रहे मतभेद भी अब समाप्त होने के संकेत हैं.

मीन राशि

आय में वृद्धि संभव है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी. खर्चे थोड़े ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर धन की स्थिति ठीक ही रहने वाली है. आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और बातों का असर दूसरों पर साफ नजर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी. किसी ऊंचे पद, सम्मान या पुरस्कार की प्राप्ति संभव है. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

---- समाप्त ----