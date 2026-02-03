scorecardresearch
 
Navpancham Yog: शुक्र-गुरु के बीच 6 फरवरी को बन रहा है नवपंचम योग, 5 राशियों को मिलेगा बेशुमार धन

Navpancham Yog: ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को अत्यंत शुभ और फलदायी योग माना जाता है. यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम (5वें) और नवम (9वें) भाव में स्थित होते हैं. पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का प्रतीक है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु कृपा और उच्च ज्ञान से जुड़ा होता है.

नवपंचम योग इन राशियों को बनाएगा लकी
Navpancham Yog: 6 फरवरी को शुक्र ग्रह शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस गोचर के साथ ही कुंभ में स्थित शुक्र और मिथुन में विराजमान गुरु के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा. ज्योतिष में यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें सुख, समृद्धि और ज्ञान के कारक ग्रह आपस में सकारात्मक संबंध बनाते हैं.

पंचम भाव रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा का प्रतीक है, जबकि नवम भाव सौभाग्य और उच्च ज्ञान से जुड़ा होता है. ऐसे में यह विशेष योग कुछ राशियों के जीवन में तरक्की, अवसर और संतुलन लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों पर इसका असर सबसे अधिक दिख सकता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आगे बढ़ने और फैसले लेने का है.करियर में नई संभावनाएं उभर सकती हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम गति पकड़ सकता है.आर्थिक मामलों में सूझबूझ से किए गए निर्णय लाभ दे सकते हैं.आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुद को पहले से अधिक प्रभावशाली महसूस करेंगे.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग मानसिक स्पष्टता और सीखने की क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई, रिसर्च या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. धन संबंधी उलझनें सुलझ सकती हैं और पुराने लेन-देन में राहत मिलने की संभावना है. सही समय पर लिया गया निर्णय भाग्य को मजबूत कर सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह योग पहचान और उपलब्धियों का मार्ग खोल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है. नेतृत्व क्षमता निखरेगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बढ़ेगी. शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों में प्रयास रंग ला सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर आत्मविकास और आर्थिक स्थिरता का संकेत दे रहा है.नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.जो लोग नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल हो सकता है.यात्रा से जुड़े योग भी बन रहे हैं, जो लाभ और अनुभव दोनों दे सकते हैं.

