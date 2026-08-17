100 करोड़ पार आवारापन 2, इमरान हाशमी ने अनांउस की नई गैंगस्टर-लव स्टोरी फिल्म, कब होगी रिलीज?

बॉलीवुड में 'सीरियल किसर' नाम से मशहूर रहे इमरान हाशमी इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज आवारापन 2 से सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीन दिनों में ही हिट साबित हो गई है. इमरान को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिल गई है, जिसका इंतजार वो पिछले 23 सालों से कर रहे थे. एक्टर के लिए ये पल काफी खास है, वो इसे और भी खास बनाने की कोशिश में जुट गए हैं.

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गैंगस्टर बनकर फिर लौटेंगे इमरान

इमरान ने इस साल की अपनी दूसरी फिल्म गनमास्टर जी9 का ऐलान कर दिया है. ये फिल्म कुछ महीनों पहले ही उत्तराखंड के हरिद्वार, मसूरी में शूट की जा रही थी. अब यही फिल्म जल्द थिएटर में आने वाली है, जो एक और गैंगस्टर लव स्टोरी टाइप मूवी होने वाली है.

गनमास्टर जी9 फिल्म की रिलीज डेट इमरान हाशमी ने एक पोस्ट शेयर करके अनाउंस की. उन्होंने इस फिल्म के बारे में भी फैंस को बताया है. इसमें वो एक्शन, और गैंगस्टर गिरी तो करते दिखेंगे ही मगर साथ ही साथ उनकी लव स्टोरी का ट्रैक भी चलता रहेगा. फिल्म में इमरान जेनेलिया डिसूजा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. ये पहला मौका होगा जब दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर नजर आएगी.

एक्टर अपारशक्ति खुराना भी गनमास्टर जी9 फिल्म में नजर आएंगे, जो इमरान का एक तरीके से पार्टनर होगा. इसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी. इसे सनम तेरी कसम वाले दीपक मुकुट ने प्रोड्यूस किया है.

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इमरान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

आवारापन 2 की सक्सेस से पहले ही इमरान की झोली में दो और प्रोजेक्ट्स शामिल थे. गनमास्टर जी9 के बाद वो एक हॉरर-म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म रूह में भी काम कर रहे हैं, जो अगले साल 2027 में रिलीज होगी. इसके अलावा वो तेलुगू फिल्म जी2 का भी हिस्सा हैं. अब आवारापन 2 की सफलता के बाद, इमरान हाशमी की जन्नत 3 भी अनाउंस हो चुकी है. इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने की.

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