Rahu Gochar 2026: 5 दिसंबर को मकर राशि में पहुंचेंगे राहु, 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत!

Rahu Gochar 2026: साल 2026 के आखिर में ग्रहों की चाल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है. 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है और इसकी चाल को महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव, नए अवसर और भौतिक उपलब्धियों से जोड़ा जाता है.

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मकर राशि का स्वामी शनि है और यह राशि कर्म, अनुशासन, करियर, पद-प्रतिष्ठा और लक्ष्य से जुड़ी मानी जाती है. ऐसे में मकर में राहु का प्रवेश कई लोगों के लिए कामकाज और महत्वाकांक्षाओं के स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकता है. खासतौर पर मेष, सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभकारी रहने की संभावना जताई जा रही है.

कब होगा राहु का राशि परिवर्तन?

राहु सामान्य ग्रहों की तरह तेज गति से राशि नहीं बदलता. इसे एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग डेढ़ साल का समय लगता है. 2026 में राहु लंबे समय तक कुंभ राशि में रहने के बाद 5 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेगा.

मकर राशि में राहु का यह गोचर करियर, अधिकार, पद और आर्थिक उपलब्धियों से जुड़े मामलों को ज्यादा सक्रिय कर सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है जो लंबे समय से किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

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मेष राशि: करियर में मिल सकता है बड़ा मौका

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का मकर में प्रवेश करियर के लिहाज से खास माना जा रहा है. इस दौरान कामकाज में अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, जिसकी आपने पहले उम्मीद नहीं की थी.

नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उनके सामने बेहतर विकल्प आ सकता है. हालांकि किसी भी नए ऑफर को स्वीकार करने से पहले कंपनी, भूमिका और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह जांचना जरूरी होगा.

कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय नई रणनीति बनाने वाला हो सकता है. बड़े लोगों से संपर्क बढ़ सकता है और ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए उपयोगी साबित हों.

राहु की यह स्थिति मेष राशि के लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत कर सकती है. अतिरिक्त कमाई के साधन तलाशने, नई तकनीक अपनाने या काम करने के तरीके में बदलाव से फायदा मिल सकता है. हालांकि ज्यादा लाभ की लालच में जोखिम भरे निवेश से बचना समझदारी होगी.

सिंह राशि: मेहनत का मिल सकता है बेहतर परिणाम

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सिंह राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर प्रतियोगिता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने वाला माना जा सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी रणनीति और मेहनत के दम पर उनसे आगे निकल सकते हैं. राहु के कुछ भावों में गोचर को ज्योतिषीय परंपरा में संघर्षों पर काबू पाने के लिए अनुकूल भी माना जाता है.

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अगर लंबे समय से प्रमोशन या बेहतर पद का इंतजार है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं.

बिजनेस करने वाले सिंह राशि के जातक नए बाजार या नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं. पुराने तरीके से हटकर काम करना फायदा दे सकता है. डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन नेटवर्क और नई मार्केटिंग रणनीति आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. हालांकि इस दौरान किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए. कारोबारी साझेदारी या आर्थिक समझौते से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा.

मीन राशि: आय और लाभ के मामले में अच्छे संकेत

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. ज्योतिषीय गणना में मकर मीन राशि से लाभ और आय से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय करता है, इसलिए इस अवधि में कमाई बढ़ाने के नए अवसर सामने आने की संभावना मानी जा रही है.

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नौकरी करने वालों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है या उन्हें अतिरिक्त कमाई का कोई विकल्प मिल सकता है. लंबे समय से अटका हुआ आर्थिक लाभ भी मिलने की उम्मीद बन सकती है.

मीन राशि के लोगों के लिए नेटवर्क और संपर्क इस दौरान काफी महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी पुराने दोस्त, सहकर्मी या कारोबारी संपर्क के जरिए ऐसा अवसर मिल सकता है जो आगे चलकर आर्थिक लाभ दे. जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें नए क्लाइंट या नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. बड़े स्तर पर काम करने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी यह समय उपयोगी हो सकता है.

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