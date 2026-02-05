Vastu Tips: सुबह उठते ही भूलकर भी न देखें ये 3 चीजें, दिनभर घेरे रहेगी नेगेटिव एनर्जी

Vastu Tips: हर सुबह उठते ही लोग अपने-अपने तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं. कोई जल्दी योग या एक्सरसाइज करता है, तो कोई चाय-नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है. लेकिन कभी-कभी हमारी ये छोटी आदतें ही दिनभर की परेशानियों की वजह बन जाती हैं. एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक, सुबह कुछ चीजें देखने या करने से बचना चाहिए.

और पढ़ें

सुबह उठते ही आईना देखने से बचें

बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखा जाए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह के समय शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है. यदि तुरंत आईना देखा जाए तो यह ऊर्जा आपके अंदर वापस आ सकती है. इससे दिनभर चिड़चिड़ापन, सुस्ती और आलस बना सकता है. इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे को धोएं, उसके बाद ही आईने में देखें.

टूटी या बंद घड़ी मत देखें

अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना भी जरूरी है. बंद घड़ी, टूटी हुई चीज़ें या किसी भी प्रकार की खराब वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं. ये मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं . आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है. इसलिए सुबह के समय सीधे इन चीज़ों की तरफ न देखें . अपने कमरे में इन्हें रखने से बचें.

Advertisement

बिखरी या गंदी जगह को मत देखें

अव्यवस्थित या गंदी जगह देखने से भी मानसिक ऊर्जा पर असर पड़ता है. सुबह अपने कमरे या बिस्तर को व्यवस्थित रखना वास्तु और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है.

दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें

सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और गहरी सांस लें. इसके बाद अपने इष्ट देव की याद करें. एक गिलास पानी पीकर दिन शुरू करना शुभ होता है. यह आदत आपके मन और शरीर दोनों को तरोताजा करेगी .

सूरज की रोशनी लें

उठते ही कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में रहना बेहद फायदेमंद होता है. सूरज की किरणें सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा स्रोत मानी जाती हैं. यह न सिर्फ वास्तु दोष कम करती हैं, बल्कि शरीर में ऊर्जा और मन में उत्साह भी बढ़ाती हैं.

कृतज्ञता भाव के साथ दिन शुरू करें

सुबह उठते ही मन में दो-तीन चीजों के लिए धन्यवाद का भाव रखें. वास्तु के अनुसार, कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. इससे मन शांत रहता है. कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है.

कपड़े और बिस्तर तुरंत ठीक करें

सुबह उठते ही बिस्तर को अव्यवस्थित छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. साफ-सुथरा और व्यवस्थित कमरा मन को स्थिर रखता है, दिनभर आलस्य से बचाता है.यदि घर में मंदिर है तो सुबह उठकर सबसे पहले उसकी ओर देखना शुभ माना जाता है. इससे मन में विश्वास, शांति और सकारात्मक सोच बनी रहती है

---- समाप्त ----