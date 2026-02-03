Mangal Rahu Yuti 2026: राहु-मंगल की खतरनाक युति! कुंभ सहित इन 4 राशियों में मचेगी उथल-पुथल

Mangal Gochar 2026: फरवरी माह में बैक-टू-बैक गोचर होने वाले हैं. इस महीने शनि को छोड़कर सभी बड़े ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शु्क्र) का राशि परिवर्तन होने वाला है. सभी ग्रह शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है. 23 फरवरी को जब मंगल का इस राशि में प्रवेश होगा तो राहु-मंगल की युति से यहां अंगारक योग भी बनेगा. इस राशि में दोनों ग्रह करीब 18 साल बाद मिलेंगे. ज्योतिष में राहु और मंगल दोनों ही ग्रहों को अत्यधिक आक्रामक माना गया है. ऐसे में राहु-मंगल की यति कुंभ राशि सहित चार राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे.

भौतिक सुखों में कमी मानसिक रूप से परेशान कर सकती है.

रोजगार संबंधी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

कारोबार में भी गिरावट रह सकती है.

धन हानि की प्रबल संभावना दिख रही है.

अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

आपके विरोधी भी इस दौरान बड़ी चाल खेल सकते हैं.

जल्दबाजी कोई निर्णय बिल्कुल न लें.

चोट-दुर्घटना से सावधानी रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या चल रही है.

ऐसे में राहु-मंगल का अंगारक योग इन्हें ज्यादा परेशान कर सकता है.

आपकी एक छोटी सी गलती व्यापार में बड़े नुकसान की वजह बन सकती है.

आपके हाथ से कोई मोटी डील फिसल सकती है, जिसे लेकर आप परेशान हो सकते हैं.

वैवाहिक और निजी संबंधों में संयम रखना होगा.

रिश्तों में दूरी आ सकती है. पार्टनर के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि में ही राहु का अंगारक योग बन रहा है.

इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी चल रहा है.

लग्न भाव में राहु-मंगल की युति आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है.

व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है.

क्रोध, जल्दबाजी लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है.

दुर्घटनाओं से सावधानी बरतनी होगी.

कोई कीमती चीज खो जाने या गायब हो जाने का खतरा दिख रहा है.

मीन राशि

मंगल-राहु की जोड़ी आपके बैंक-बैलेंस को बिगड़ सकती है.

खर्चे आय से अधिक हो सकते हैं.

निवेश से जुड़े फैसलों में जोखिम लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है

छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं.

कोई बड़ा सीक्रेट लीक होने का डर आपको सताएगा.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापारी वर्ग के जातक भी घाटे में रहेंगे.

बेवजह की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.



