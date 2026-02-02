scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Rahu Yuti 2026: कुंभ राशि में बनेगा खतरनाक अंगारक योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क!

Mangal Rahu Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल–राहु युति को एक उग्र और प्रभावशाली ग्रह योग माना जाता है. यह युति तब बनती है जब मंगल और राहु एक ही राशि या एक ही भाव में एक साथ स्थित होते हैं. मंगल को साहस, ऊर्जा, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि राहु भ्रम, अचानक घटनाओं और गलत फैसलों का संकेत देता है.

Advertisement
X
फरवरी में अंगारक योग बनने से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: ITG)
फरवरी में अंगारक योग बनने से इन राशियों को होगा नुकसान (Photo: ITG)

Mangal Rahu Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल कई लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल सकती है. 23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. खास बात यह है कि इस राशि में पहले से ही राहु ग्रह मौजूद रहेगा. मंगल और राहु की एक ही राशि में मौजूदगी से अंगारक योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को उग्र और अशुभ माना गया है. मान्यता है कि यह योग व्यक्ति के जीवन में तनाव, क्रोध, भ्रम और अचानक परेशानियां बढ़ा सकता है.

अंगारक योग का प्रभाव हर राशि पर समान नहीं होता, लेकिन तीन राशियों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान इन राशियों को करियर, धन और सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये राशियां. 

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

mangal gochar in kumbh rashi
एक साथ मेहरबान 4 ग्रह, कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी बनेगा गेम-चेंजर !
Shani Sade Sati lucky zodiac signs
गुरु की राशि में उदित होने वाले हैं शनि, 3 राशियों की चमकेगी प्रोफेशनल लाइफ!
budh gochar 2026 rashifal
फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 3 राशियों को होगा बंपर फायदा
Magh Purnima 2026
आज माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये 5 काम, दूर होंगी परेशानियां
Shukra Rahu 2026
राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत

मेष राशि वालों के लिए अंगारक योग परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है. 22 फरवरी तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन 23 फरवरी के बाद स्थितियां बदल सकती हैं. कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं. करियर को लेकर तनाव बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लग सकती है. अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. इसके अलावा सेहत से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचना जरूरी होगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग धन और करियर दोनों मामलों में सतर्कता की मांग करता है. इस दौरान आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. नौकरी या व्यवसाय में बाधाएं आ सकती हैं. काम का दबाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है. वैवाहिक जीवन में भी मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है.

Advertisement

मीन राशि

मीन राशि वालों के जीवन में इस योग के कारण उथल-पुथल मच सकती है. करियर में अस्थिरता रहेगी . नौकरी बदलने या जाने का डर बना रह सकता है. व्यापार करने वालों को नुकसान होने की संभावना है. इस दौरान किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. निर्णय लेते समय बेहद सतर्क रहें.

अंगारक योग से बचाव के उपाय

अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. मंगलवार के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है. तांबे या लाल रंग की वस्तुओं का दान करें और लाल गाय को गुड़ खिलाएं. इन उपायों से मानसिक शांति मिलेगी. नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement