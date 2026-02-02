Mangal Rahu Yuti 2026: कुंभ राशि में बनेगा खतरनाक अंगारक योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क!

Mangal Rahu Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल कई लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल सकती है. 23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. खास बात यह है कि इस राशि में पहले से ही राहु ग्रह मौजूद रहेगा. मंगल और राहु की एक ही राशि में मौजूदगी से अंगारक योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को उग्र और अशुभ माना गया है. मान्यता है कि यह योग व्यक्ति के जीवन में तनाव, क्रोध, भ्रम और अचानक परेशानियां बढ़ा सकता है.

और पढ़ें

अंगारक योग का प्रभाव हर राशि पर समान नहीं होता, लेकिन तीन राशियों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान इन राशियों को करियर, धन और सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये राशियां.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए अंगारक योग परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है. 22 फरवरी तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन 23 फरवरी के बाद स्थितियां बदल सकती हैं. कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं. करियर को लेकर तनाव बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लग सकती है. अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. इसके अलावा सेहत से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचना जरूरी होगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग धन और करियर दोनों मामलों में सतर्कता की मांग करता है. इस दौरान आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. नौकरी या व्यवसाय में बाधाएं आ सकती हैं. काम का दबाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है. वैवाहिक जीवन में भी मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है.

Advertisement

मीन राशि

मीन राशि वालों के जीवन में इस योग के कारण उथल-पुथल मच सकती है. करियर में अस्थिरता रहेगी . नौकरी बदलने या जाने का डर बना रह सकता है. व्यापार करने वालों को नुकसान होने की संभावना है. इस दौरान किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. निर्णय लेते समय बेहद सतर्क रहें.

अंगारक योग से बचाव के उपाय

अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. मंगलवार के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है. तांबे या लाल रंग की वस्तुओं का दान करें और लाल गाय को गुड़ खिलाएं. इन उपायों से मानसिक शांति मिलेगी. नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं.



---- समाप्त ----