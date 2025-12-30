Makar Sankranti 2025: मकर संक्रांति पर 4 ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर! 3 राशियों में जबरदस्त धनलाभ के योग

Makar Sankranti 2025: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं. यानी सूर्य देव की दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है. इस बार मकर संक्रांति पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को मकर संक्रांत पर सूर्य देव धनु से मकर राशि में गोचर करेंगे. इससे एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेगा. फिर 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे. मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्रहों का ये बैक-टू-बैक गोचर तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

और पढ़ें

मेष राशि

मकर संक्रांति पर ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर मेष राशि वालों के कार्यक्षेत्र में तेजी लाएगा. जो लोग काफी समय से पदोन्नति या नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को भी गुड न्यूज मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील और पार्टनरशिप के बिजनेस में फायदा होगा. आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी, जिससे लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे.

कर्क राशि

इस दौरान कर्क राशि वालों के लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे. आपको परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा. आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और अचानक धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं. खर्चों पर लगाम रखेंगे और बैंक-बैलेंस को बढ़ाने पर जोर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. विदेश से जुड़े कार्यों और यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना है.

Advertisement

मकर राशि

आपको करियर में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. नौकरी में उन्नति, नई जॉब या व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है. आपकी मेहनत और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखेगा. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. प्रेम संबंधों में भी मिठास बढ़ेगी. पार्टनर के साथ लंबे समय से चल रही अनबन समाप्त होने का समय आ गया है. संतान के व्यवहार और परिश्रम से भी मन प्रसन्न रहेगा.

---- समाप्त ----