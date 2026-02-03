Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर ग्रहों की चौकड़ी! शिव-शनि इन 4 राशियों को बनाएंगे धनवान

15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में चार ग्रहों का योग बनेगा. इस राशि में फिलहाल राहु और बुध विराजमान हैं. लेकिन महाशिवरात्रि से पहले शुक्र और सूर्य भी इसमें गोचर कर जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग चार राशियों को विशेष लाभ दे सकता है. इन राशियों पर न केवल भगवान शिव, बल्कि शनि देव भी कृपा बरसा सकते हैं. आइए इन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि

आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है.

रुपया-पैसा आसानी से प्राप्त होगा.

खर्चे कंट्रोल रहेंगे और निवेश की योजनाएं लाभ देंगी.

नौकरीपेशा और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में जातकों की तरक्की संभव है.

बेरोजगार जातकों की तकदीर भी संवर सकती है.

सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है.

कन्या राशि

आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है.

मकान या वाहन से जुड़े फैसले आगे चलकर खूब लाभ देंगे.

इस दौरान बनाई गई योजनाएं, जीवनभर आपको लाभान्वित करेंगी.

आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है.

किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करियर को नई दिशा दे सकती है.

सेहत भी संतोषजनक बनी रहेगी.

मकर राशि

धन को लेकर चल रहा कोई विवाद खत्म हो सकता है.

कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

कर्ज या खर्च का जो तनाव आप झेल रहे हैं, वो दूर हो सकता है.

खर्च घटने से पैसों की बचत होगी और बैंक-बैलेंस बढ़ेगा.

आपके अटके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी.

माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि में ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इसलिए इसके जातकों को ही सर्वाधिक लाभ होगा.

धन की आवक बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति जो चरमरा रही थी, वो अब दुरुस्त होने वाली है.

करियर-कारोबार में कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं.

जो जातक नौकरी छोड़कर खुद का काम करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है.

सोना-चांदी जैसी मूल्यवान चीजों में निवेश बढ़ा सकते हैं.

संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छा सरप्राइज आपको मिल सकता है.

