scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर ग्रहों की चौकड़ी! शिव-शनि इन 4 राशियों को बनाएंगे धनवान

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में राहु, बुध, शुक्र और सूर्य का चतुर्ग्रही योग बनने वाला है. ज्योतिष के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. इन राशियों पर भगवान शिव और शनि देव दोनों की विशेष कृपा हो सकती है.

Advertisement
X
महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और शुक्र मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. (Photo: ITG)
महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और शुक्र मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. (Photo: ITG)

15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में चार ग्रहों का योग बनेगा. इस राशि में फिलहाल राहु और बुध विराजमान हैं. लेकिन महाशिवरात्रि से पहले शुक्र और सूर्य भी इसमें गोचर कर जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग चार राशियों को विशेष लाभ दे सकता है. इन राशियों पर न केवल भगवान शिव, बल्कि शनि देव भी कृपा बरसा सकते हैं. आइए इन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि
आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है.
रुपया-पैसा आसानी से प्राप्त होगा.
खर्चे कंट्रोल रहेंगे और निवेश की योजनाएं लाभ देंगी.
नौकरीपेशा और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में जातकों की तरक्की संभव है.
बेरोजगार जातकों की तकदीर भी संवर सकती है.
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है.

कन्या राशि
आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है.
मकान या वाहन से जुड़े फैसले आगे चलकर खूब लाभ देंगे.
इस दौरान बनाई गई योजनाएं, जीवनभर आपको लाभान्वित करेंगी.
आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है.
किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करियर को नई दिशा दे सकती है.
सेहत भी संतोषजनक बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Falgun Month 2026
फाल्गुन आया! महाशिवरात्रि से होली तक, देखें इस महीने के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट
maha shivratri 2026 kab hai
15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें चार प्रहर की पूजा, शुभ मुहूर्त और खास उपाय
February Vrat Tyohar List 2026
महाशिवरात्रि से लेकर होलाष्‍टक तक, फरवरी में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार
Mahashivratri 2026
15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
On Mahashivratri, a stream of devotees in the temples, the water offering continues.
महाशिवरात्रि पर भक्तों का रेला, मंदिरों में लगीं लंबी कतारें

मकर राशि
धन को लेकर चल रहा कोई विवाद खत्म हो सकता है.
कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे.
कर्ज या खर्च का जो तनाव आप झेल रहे हैं, वो दूर हो सकता है.
खर्च घटने से पैसों की बचत होगी और बैंक-बैलेंस बढ़ेगा.
आपके अटके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे.
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी.
माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.

Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि में ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इसलिए इसके जातकों को ही सर्वाधिक लाभ होगा.
धन की आवक बढ़ेगी.
आर्थिक स्थिति जो चरमरा रही थी, वो अब दुरुस्त होने वाली है.
करियर-कारोबार में कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं.
जो जातक नौकरी छोड़कर खुद का काम करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है.
सोना-चांदी जैसी मूल्यवान चीजों में निवेश बढ़ा सकते हैं.
संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छा सरप्राइज आपको मिल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement