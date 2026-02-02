scorecardresearch
 
Budh Rahu Gochar: कुम्भ राशि में बुध-राहु का एक साथ गोचर, जानिए सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

Budh Rahu Gochar:3 फरवरी 2026 को रात 9:38 बजे, बुध मकर राशि छोड़कर कुम्भ में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु गोचर कर रहे हैं. मार्ग और वक्रीय होने के कारण यह गोचर 67 दिन यानी 11 अप्रैल तक रहेगा.

बुध-राहु गोचर 2026
बुध-राहु गोचर 2026

Budh Rahu Gochar : 3 फरवरी को रात 9:38 बजे, बुध मकर राशि को छोड़कर कुम्भ राशि में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से राहु गोचर कर रहे हैं.  सामान्यत: बुध एक राशि में लगभग 21-25 दिन तक ही रहता है, लेकिन मार्ग और वक्रीय होने के कारण इस बार यह गोचर 67 दिन तक रहेगा, यानी 11 अप्रैल तक जारी रहेगा. 

इस गोचर का सबसे खास पहलू यह है कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति की दृष्टि इसे ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगी. इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया काम, निवेश या योजना बनाते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेना बेहद लाभकारी रहेगा. जानते हैं इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा.

मेष:
बुध और राहू का यह गोचर आपके लाभ भाव में होगा. इस दौरान आय बढ़ेगी. नया व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करना फायदेमंद रहेगा. शॉर्टकट लेने से बचें. प्रेम संबंधों में बौद्धिक आकर्षण बढ़ेगा. विद्यार्थी बहुत अच्छा समय है. सोशल मीडिया से भी फायदा होगा. 

वृषभ:
यह गोचर आपके दशम भाव में है. काम में सकारात्मक बदलाव और तेजी आएगी. खासकर मार्केटिंग, फिल्म और मीडिया से जुड़े लोग फायदा उठाएंगे. किसी की चालबाजी से बचें.

मिथुन:
यह गोचर नवम भाव में है. विचारों में नया उत्साह और बदलाव आएगा. पुरानी परंपराओं को छोड़ आधुनिक तरीकों को अपनाएंगे. लंबी यात्रा और धार्मिक आयोजन फायदेमंद होंगे. उच्च शिक्षा के लिए अच्छा समय है.

कर्क:
अष्टम भाव में गोचर के कारण रिसर्च और मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है. ससुराल पक्ष से विवाद हो सकते हैं. स्वास्थ्य और खान-पान का ध्यान रखें. त्वचा और नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है. सट्टा और नए काम से दूर रहें.

सिंह:
सप्तम भाव में गोचर व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा. वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है.  जीवनसाथी से बातचीत बनाए रखें. नई पार्टनरशिप न करें.  समाज में छवि को बिगाड़ने वालों से सावधान रहें. 

कन्या:
छठे भाव में गोचर से शत्रुओं पर विजय मिलेगी. वकीलों के लिए फायदेमंद है. नौकरी में नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है. वायु से जुड़े रोग और वाहन चलाते समय सावधानी रखें. प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अच्छा है.

तुला:
पंचम भाव में गोचर आपकी रचनात्मकता बढ़ाएगा. शेयर मार्केट, लेखन और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा. बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. प्रेम में भ्रम हो सकता है. आर्थिक रूप से समय अच्छा है.

वृश्चिक:
चतुर्थ भाव में गोचर आपके मां के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है. घर सजाने पर खर्चा होगा लेकिन तनाव भी बढ़ सकता है.  प्रॉपर्टी या दस्तावेज़ में सावधान रहें, धोखा हो सकता है.

धनु:
तृतीय भाव में बुध और राहू से छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी.मीडिया, कमीशन, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग में फायदा मिलेगा. बात कहने की ताकत बढ़ेगी. पड़ोसियों से थोड़ा विवाद हो सकता है. नया व्यापार शुरू कर सकते हैं.

मकर:
द्वितीय भाव में गोचर आपकी वाणी आकर्षक और ओजपूर्ण बनाएगा. बोलते समय कटुता से बचें. धन बढ़ेगा. खान-पान पर ध्यान रखें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, तनाव न बढ़ने दें.

कुम्भ:
अपने लग्न पर गोचर से व्यक्तित्व में ऊर्जा आएगी. बुद्धि और वाणी में तेज़ी होगी. सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन:
द्वादश भाव में गोचर खर्च बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ सकती हैं. विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए लाभकारी. अनिद्रा हो सकती है, योग और साधना लाभकारी होगी. कार्यस्थल पर सावधान रहें.

उपायः संध्या काल में तुलसी जी को घी दीपक जलाएं. किन्नरों को दान करें.

---- समाप्त ----
