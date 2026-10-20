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Ravan Dahan 2026 Shubh Muhurat: दिल्ली-NCR से मुंबई तक, जानें आपके शहर में आज कितने बजे होगा रावण दहन

Ravan Dahan 2026 Shubh Muhurat: दशहरा यानी विजयादशमी पर आज 20 अक्टूबर को देशभर में रावण दहन किया जाएगा. अगर आप भी रावण दहन देखने जाने वाले हैं, तो दिल्ली-NCR, लखनऊ, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में इसका सही समय और शुभ मुहूर्त यहां जान लें.

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आज इस शुभ मुहूर्त में होगा रावण दहन (Photo: ITG)
आज इस शुभ मुहूर्त में होगा रावण दहन (Photo: ITG)

Ravan Dahan 2026 Shubh Muhurat: दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है. इस दिन देशभर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदानों में पहुंचते हैं. दशहरे पर रावण दहन के अलावा भी कई परंपराएं निभाई जाती हैं. कुछ जगहों पर शस्त्रों की पूजा होती है, तो कहीं मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरे का दिन शुभ कामों की शुरुआत के लिए भी अच्छा माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी रावण दहन देखने जाने वाले हैं, तो पहले अपने शहर की टाइमिंग जान लें. जानें दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, मुंबई, पुणे और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में रावण दहन का सही समय. 

रावण दहन 2026 कब?

इस साल दशहरा यानी विजयादशमी 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस दिन सूर्यास्त के बाद रावण दहन किया जाता है. हालांकि, हर शहर में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए रावण दहन की टाइमिंग में भी अंतर हो सकता है. इसके अलावा, स्थानीय रामलीला समितियां भी अपने कार्यक्रम के हिसाब से रावण दहन का समय तय करती हैं. 

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रावण दहन 2026 शुभ मुहूर्त 

ट्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 47 से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा. यह समय रावण दहन के लिए शुभ माना गया है. वहीं, रात में विशेष पूजा करने के लिए 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 31 मिनट तक निशीथ काल का समय रहेगा. 

प्रमुख शहरों में रावण दहन का समय

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नई दिल्ली:  शाम 5:48 बजे के बाद
लखनऊ: शाम 5:35 बजे के बाद
नोएडा: शाम 5:47 बजे के बाद
गाजियाबाद: शाम 5:47 बजे के बाद
कानपुर: शाम 5:38 बजे के बाद
वाराणसी: शाम 5:26 बजे के बाद
जयपुर: शाम 5:54 बजे के बाद
भोपाल: शाम 5:51 बजे के बाद
मुंबई: शाम 6:12 बजे के बाद
पटना: शाम 5:18 बजे के बाद
पुणे: शाम 6:30 बजे के बाद
कोलकाता: शाम 5:07 बजे के बाद
हैदराबाद: शाम 5:21 बजे के बाद
बेंगलुरु: शाम 5:58 बजे के बाद
चेन्नई: शाम 5:47 बजे के बाद

दशहरा पर क्यों किया जाता है रावण दहन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था. इसी खुशी में हर साल विजयादशमी पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं. रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार हमें सिखाता है कि कितना भी बुरा समय हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है.

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