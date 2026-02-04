scorecardresearch
 
Dhan Shakti Rajyog 2026: कुंभ राशि में बनेगा दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, 3 राशियों की कमाई में आएगा बड़ा उछाल

Dhan Shakti Rajyog 2026:ज्योतिष शास्त्र में धनशक्ति राजयोग को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है. यह योग मुख्य रूप से धन, समृद्धि, सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है. जब कुंडली में ऐसे ग्रहों का संयोग बनता है जो ऊर्जा, वैभव, बुद्धि और अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब धनशक्ति राजयोग का निर्माण होता है.

धनशक्ति राजयोग से खुलेंगे कमाई के रास्ते
Dhan Shakti Rajyog 2026: साल 2026 में ग्रहों की चाल कई बड़े और प्रभावशाली योग बना रही है.  इसी कड़ी में 23 फरवरी 2026 को एक बेहद खास धनशक्ति राजयोग का निर्माण होने जा रहा है.  यह योग कुंभ राशि में मंगल और शुक्र की युति से बनेगा. खास बात यह है कि इसी राशि में बुध और राहु भी मौजूद रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक ही राशि में चार प्रभावशाली ग्रह एकत्र होते हैं, तो उसका असर जीवन के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलता है. धन, करियर, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में यह योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है.  आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत इस राजयोग से चमक सकती है. 

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए धनशक्ति राजयोग आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है. इस दौरान आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं. जो पैसा अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बड़े निवेश के लिए अनुकूल रहेगा.  नौकरीपेशा लोगों को सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं. कुल मिलाकर यह समय करियर में आगे बढ़ने और नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा.  घर, वाहन और भौतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से फायदा होने के संकेत हैं. जो लोग रियल एस्टेट, चिकित्सा, फार्मा या रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकता है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा, नए अवसर सामने आएंगे.  साथ ही, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं, जो भविष्य में करियर को नई दिशा दे सकते हैं. पुराने कर्ज से राहत मिलने की भी संभावना है. 

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए धनशक्ति राजयोग अधूरे कामों को पूरा कराने वाला साबित हो सकता है.  लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब गति पकड़ सकते हैं.  अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, खासकर शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. इस दौरान वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन सकते हैं. 

