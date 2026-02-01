Budh Gochar 2026: फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 3 राशियों को होगा बंपर फायदा

Budh Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है. फरवरी 2026 का महीना बुध के लिहाज से खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बुध ग्रह एक नहीं बल्कि 3 बार अपनी चाल बदलेंगे. फरवरी में होने जा रहे बुध के ये सभी गोचर कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे. खास तौर पर 3 राशियों को इससे आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की के योग बनेंगे.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी 2026, मंगलवार को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 7 फरवरी 2026, शनिवार को बुध शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे. 15 फरवरी 2026, रविवार को बुध ग्रह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. इस तरह फरवरी में बुध ग्रह की चाल 3 बार बदलेगी, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिन्हें बुध गोचर से विशेष लाभ मिलने वाला है-

वृषभ राशि: आर्थिक लाभ होगा

बुध की बदलती चाल वृषभ राशि वालों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है. खासतौर पर व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. सोच-समझकर लिया गया फैसला आपको मुनाफा दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

धनु राशि: सैलरी बढ़ेगी

धनु राशि वालों के लिए बुध गोचर आर्थिक रूप से मजबूत समय लेकर आएगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी और मन प्रसन्न रहेगा. पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर होगी.

मकर राशि: किस्मत देगी साथ

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. भाग्य का साथ मिलेगा. आपके प्रयास सफल होंगे. धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.

