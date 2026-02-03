scorecardresearch
 
आज 3 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे, संबंधियों का विश्वास जीतेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 3 February 2026, Aries Horoscope Today:पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे. साहस और सतर्कता से कार्य करेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ा रहेगा. काम में अधिकाधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. सक्रियता बढ़ाए रखेंगे.

मेष राशिफल

मेष - आर्थिक अवसरों को भुनाने और नए मित्र बनाने में आगे रहेंगे. बड़ों की आज्ञा अनुपालन करेंगे. शैक्षिक गतिविधियों और प्रशिक्षण पर जोर बना रहेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अन्य के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. पेशेवरता बनाए रखें. विविध कार्योंं को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे. साहस और सतर्कता से कार्य करेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ा रहेगा. काम में अधिकाधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. सक्रियता बढ़ाए रखेंगे.


धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पाने की कोशिश तेज होगी. हितलाभ की अच्छी संभावना बनी रहेगीं. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. नवीन कार्योंं में पहल करेंगे. सूझबूझ और सामर्थ्य से जगह बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. घर के मामले सुखकर बने रहेंगे. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. आज्ञापालन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर रखें.

---- समाप्त ----
