Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अक्टूबर 2026: आज 16 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत - 1948 पराभव

आश्विन - पूर्णिमान्त

आश्विन - अमान्त

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तिथि

षष्ठी - 05:54 ए एम, अक्टूबर 17 तक

नक्षत्र

ज्येष्ठा - 06:47 ए एम तक

योग

शोभन - 10:06 पी एम तक



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 06:22 ए एम

सूर्यास्त - 05:51 पी एम

चन्द्रोदय - 11:39 ए एम

चन्द्रास्त - 09:36 पी एम

अशुभ काल

राहू - 10:40 ए एम से 12:06 पी एम

यम गण्ड - 02:59 पी एम से 04:25 पी एम

कुलिक -07:48 ए एम से 09:14 ए एम



शुभ काल

अमृत काल - 02:35 ए एम, अक्टूबर 17 से 04:23 ए एम, अक्टूबर 17

ब्रह्म मुहूर्त - 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

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