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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अक्टूबर 2026: आज 16 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 16 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
आश्विन - अमान्त

तिथि
षष्ठी - 05:54 ए एम, अक्टूबर 17 तक

नक्षत्र
ज्येष्ठा - 06:47 ए एम तक

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योग
शोभन - 10:06 पी एम तक


सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:22 ए एम
सूर्यास्त - 05:51 पी एम
चन्द्रोदय - 11:39 ए एम
चन्द्रास्त - 09:36 पी एम

अशुभ काल
राहू - 10:40 ए एम से 12:06 पी एम
यम गण्ड - 02:59 पी एम से 04:25 पी एम
कुलिक -07:48 ए एम से 09:14 ए एम


शुभ काल
अमृत काल - 02:35 ए एम, अक्टूबर 17 से 04:23 ए एम, अक्टूबर 17
ब्रह्म मुहूर्त - 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

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