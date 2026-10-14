Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अक्टूबर 2026: आज 14 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 14 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 13 11:28 PM- अक्टूबर 15 01:13 AM

शुक्ल पक्ष पंचमी- अक्टूबर 15 01:13 AM- अक्टूबर 16 03:25 AM

नक्षत्र

अनुराधा- अक्टूबर 14 01:42 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM

ज्येष्ठा- अक्टूबर 15 04:03 AM- अक्टूबर 16 06:47 AM

योग

आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM

सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM

योग

आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM

सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM

शुभ योग

अमृतसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM

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