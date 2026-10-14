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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अक्टूबर 2026: आज 14 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 14 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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पंचांग- 14 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 13 11:28 PM- अक्टूबर 15 01:13 AM
शुक्ल पक्ष पंचमी- अक्टूबर 15 01:13 AM- अक्टूबर 16 03:25 AM

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नक्षत्र
अनुराधा- अक्टूबर 14 01:42 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM
ज्येष्ठा- अक्टूबर 15 04:03 AM- अक्टूबर 16 06:47 AM

योग
आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM
सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM

योग
आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM
सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM

शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM

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