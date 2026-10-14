Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अक्टूबर 2026: आज 14 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 14 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 13 11:28 PM- अक्टूबर 15 01:13 AM
शुक्ल पक्ष पंचमी- अक्टूबर 15 01:13 AM- अक्टूबर 16 03:25 AM
नक्षत्र
अनुराधा- अक्टूबर 14 01:42 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM
ज्येष्ठा- अक्टूबर 15 04:03 AM- अक्टूबर 16 06:47 AM
योग
आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM
सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM
योग
आयुष्मान- अक्टूबर 13 08:23 PM- अक्टूबर 14 08:38 PM
सौभाग्य- अक्टूबर 14 08:38 PM- अक्टूबर 15 09:14 PM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 14 06:27 AM- अक्टूबर 15 04:03 AM